Нам Землю ждут невиданные ранее супершторма: эксперты хотят изменить классификацию ураганов

Ураганы становятся все более мощными и уже выходят за рамки существующей классификации

Климатологи и метеорологи бьют тревогу: глобальное потепление делает ураганы настолько мощными, что привычная 5-балльная шкала Саффира-Симпсона уже не отражает их реальной разрушительной силы. Исследователи предлагают официально ввести «Категорию 6» для штормов с ветром более 309 км/ч, ведь таких монстров становится все больше.

Об этом пишет IFL Science.

Когда мы слышим об урагане 5-й категории, воображение рисует апокалиптические картины: сорванные крыши, разрушенные дома и полный хаос. Это вершина шкалы Саффира-Симпсона, предупреждающая о неминуемой опасности для жизни. Но климат меняется, и природа, похоже, решила пробить этот «потолок». Ученые все чаще говорят о том, что пора ввести новую, еще более страшную градацию — Категорию 6 .

Почему старой шкалы недостаточно

Сегодня ураганы классифицируют по шкале от 1 до 5, основываясь на максимальной скорости постоянного ветра. Порог входа в элитный клуб «Категории 5» – это ветер со скоростью 252 км/ч или выше. Последствия таких штормов описываются как «катастрофические», после которых территории становятся непригодными для жизни на неделе или месяце.

Проблема в том, что у 5-й категории нет верхнего предела. То есть, ураган со скоростью 260 км/ч и монстр со скоростью 320 км/ч попадают в одну «коробку», хотя разрушительная сила последнего значительно выше. Исследователи утверждают: штормы зашли настолько далеко вглубь этой категории, что называть их просто «пятеркой» – это вводить людей в заблуждение.

Что такое «Категория 6»

Ученые предлагают установить новый порог. Исследование Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Университета Висконсин-Мэдисон показало, что с 2013 года по меньшей мере пять штормов имели скорость ветра более 309 км/ч . Именно эту отметку предлагают сделать стартовой для гипотетической 6-й категории.

Это не просто теоретические размышления. Такие суперштормы уже становятся реальностью из-за глобального потепления. Новое исследование, представленное на ежегодной встрече Американского геофизического союза, показало, что зоны формирования таких сверхмощных ураганов («горячие точки») расширяются. Самая большая из них расположена в западной части Тихого океана, к востоку от Филиппин. Там теплая вода не только на поверхности, но и на глубине, что дает штормам бесконечное «топливо» и не позволяет им остыть. Ученые подсчитали, что 60-70% этого расширения вызвано изменением климата через деятельность человека.

Решит ли это проблему

Мнения экспертов разделились. Приверженцы идеи, такие как профессор Ай-И Линь (II Lin), считают, что официальное признание 6-й категории поможет лучше планировать защиту и донесет до общественности серьезность угрозы. Джеймс Коссов, соавтор исследования 2024 года, отмечает, что это повысит осведомленность о рисках глобального потепления, ведь ветровая опасность штормов, которые мы сейчас называем «Категория 5», будет расти.

Однако есть и скептики. Они напоминают, что ветер – это не единственный убийца. Профессор Дженнифер Коллинз из Университета Южной Флориды предупреждает: люди часто ориентируются только на категорию ветра, игнорируя угрозу наводнений. Например, пресловутый ураган «Катрина» ударил по суше как шторм 3-й категории, но именно штормовой нагон воды вызвал трагедию.

Возможно, «Категория 6» и не решит всех проблем с предупреждением населения, но она станет громким сигналом: климат изменился, и старые правила игры больше не действуют.

Напомним, Калифорнию затопило на Рождество , власти объявили эвакуацию. Ливни повлекли за собой масштабные внезапные наводнения и селевые потоки на юге штата.