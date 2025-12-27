- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 902
- Время на прочтение
- 1 мин
"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк опубликовал совместное фото со своей избранницей
Актер сделал совместный пост с победительницей проекта.
Состоялся финал романтического реалити-шоу «Холостяк-14», во время которого главный герой Тарас Цимбалюк сделал свой выбор. Его избранницей стала 26-летняя фотомодель из Хмельницкого Надин Головчук.
Сразу после завершения шоу Тарас опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Надин, на котором они улыбающиеся позируют, обнимаясь.
«Спасибо всем, кто был с нами», — написал Цимбалюк в посте.
Напомним, Тарас Цимбалюк за шаг до финала попрощался с фавориткой шоу — моделью Ириной Пономаренко.