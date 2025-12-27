"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк опубликовал совместное фото со своей избранницей

Тарас Цимбалюк

Состоялся финал романтического реалити-шоу «Холостяк-14», во время которого главный герой Тарас Цимбалюк сделал свой выбор. Его избранницей стала 26-летняя фотомодель из Хмельницкого Надин Головчук.

Сразу после завершения шоу Тарас опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Надин, на котором они улыбающиеся позируют, обнимаясь.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

«Спасибо всем, кто был с нами», — написал Цимбалюк в посте.

Напомним, Тарас Цимбалюк за шаг до финала попрощался с фавориткой шоу — моделью Ириной Пономаренко.