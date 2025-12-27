Нам Землю чекають небачені раніше супершторми: експерти хочуть змінити класифікацію ураганів

Урагани стають дедалі потужнішими і вже виходять за рамки класифікації, що існує

Кліматологи та метеорологи б’ють на сполох: глобальне потепління робить урагани настільки потужними, що звична 5-бальна шкала Саффіра-Сімпсона вже не відображає їхньої реальної руйнівної сили. Дослідники пропонують офіційно запровадити «Категорію 6» для штормів із вітром понад 309 км/год, адже таких монстрів стає дедалі більше.

Про це пише IFL Science.

Коли ми чуємо про ураган 5-ї категорії, уява малює апокаліптичні картини: зірвані дахи, зруйновані будинки та повний хаос. Це вершина шкали Саффіра-Сімпсона, яка попереджає про неминучу небезпеку для життя. Але клімат змінюється, і природа, схоже, вирішила пробити цю «стелю». Вчені дедалі частіше говорять про те, що настав час запровадити нову, ще страшнішу градацію — Категорію 6.

Чому старої шкали недостатньо

Сьогодні урагани класифікують за шкалою від 1 до 5, базуючись на максимальній швидкості постійного вітру. Поріг входу в елітний клуб «Категорії 5» — це вітер зі швидкістю 252 км/год або вище. Наслідки таких штормів описують як «катастрофічні», після яких території стають непридатними для життя на тижні або місяці.

Проблема в тому, що у 5-ї категорії немає верхньої межі. Тобто, ураган зі швидкістю 260 км/год і монстр зі швидкістю 320 км/год потрапляють в одну «коробку», хоча руйнівна сила останнього є значно вищою. Дослідники стверджують: шторми зайшли настільки далеко вглиб цієї категорії, що називати їх просто «п’ятіркою» — це вводити людей в оману.

Що таке «Категорія 6»

Науковці пропонують встановити новий поріг. Дослідження Національної лабораторії Лоуренса в Берклі та Університету Вісконсін-Медісон показало, що з 2013 року щонайменше п’ять штормів мали швидкість вітру понад 309 км/год. Саме цю позначку пропонують зробити стартовою для гіпотетичної 6-ї категорії.

Це не просто теоретичні роздуми. Такі супершторми вже стають реальністю через глобальне потепління. Нове дослідження, представлене на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу, виявило, що зони формування таких надпотужних ураганів («гарячі точки») розширюються. Найбільша з них розташована у західній частині Тихого океану, на схід від Філіппін. Там тепла вода є не лише на поверхні, а й на глибині, що дає штормам нескінченне «паливо» і не дозволяє їм охолонути. Вчені підрахували, що 60-70% цього розширення спричинене саме зміною клімату через діяльність людини.

Чи вирішить це проблему

Думки експертів розділилися. Прихильники ідеї, такі як професор Ай-І Лінь (I-I Lin), вважають, що офіційне визнання 6-ї категорії допоможе краще планувати захист і донесе до громадськості серйозність загрози. Джеймс Коссів, співавтор дослідження 2024 року, зазначає, що це підвищить обізнаність про ризики глобального потепління, адже вітрова небезпека штормів, які ми зараз називаємо «Категорія 5», продовжуватиме зростати.

Однак є й скептики. Вони нагадують, що вітер — це не єдиний вбивця. Професор Дженніфер Коллінз із Університету Південної Флориди попереджає: люди часто орієнтуються лише на категорію вітру, ігноруючи загрозу повеней. Наприклад, сумнозвісний ураган «Катріна» вдарив по суші як шторм 3-ї категорії, але саме штормовий нагон води спричинив трагедію.

Тож, можливо, «Категорія 6» і не вирішить усіх проблем із попередженням населення, але вона стане гучним сигналом: клімат змінився, і старі правила гри більше не діють.

