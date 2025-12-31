Коррупция на растаможке авто: в Минцифре назвали сумму взяток, получаемых чиновниками

Растаможка авто в Украине / © Львівська митниця/Facebook

Реклама

Объем коррупционных платежей при растаможке автомобилей в Украине может составить около 50 миллионов долларов в год.

Такую оценку озвучили в Министерстве цифровой трансформации, объяснив, что основной причиной существования теневого рынка остается человеческий фактор на таможне.

В Минцифре объясняют: у таможенников есть возможность вручную определять таможенную стоимость автомобилей, что создает условия для неформальных договоренностей. Чтобы устранить коррупционные риски, процесс растаможки предлагают полностью перевести в цифровой формат через приложение "Дія".

Реклама

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, первым шагом должно стать автоматическое определение стоимости автомобиля без участия чиновников. Вторым – принятие закона, позволяющего полноценно оформлять импорт авто онлайн.

Верховная Рада уже поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий таможенное оформление легковых автомобилей через “Дію”. При его принятии все таможенные платежи будут рассчитываться автоматически по единой формуле, без возможности ручной корректировки.

В Минцифре отмечают, что цифровизация растаможки должна сделать процедуру прозрачной и уменьшить коррупцию, сопровождаемую годами импорт автомобилей в Украину.

Ранее сообщалось, что Минцифры готовит возможность онлайн-сдачи теоретического экзамена по вождению уже в 2026 году. Идея призвана минимизировать коррупционные риски и сделать процесс получения прав более прозрачным.