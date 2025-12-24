ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
532
Время на прочтение
2 мин

Налоги для ФЛП вырастут с 1 января: сколько придется платить и кому готовиться к НДС

С нового года меняются социальные стандарты, что автоматически "подтянет" вверх суммы налоговых платежей для всех групп предпринимателей.

Автор публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно
Как изменятся налоги для ФОПов

Как изменятся налоги для ФОПов

С 1 января 2026 года в Украине вырастут налоги для ФЛП.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Новые цифры: сколько заплатим в 2026-м

Согласно новым стандартам, минимальная зарплата составит 8 647 грн, а прожиточный минимум — 3 341 грн.

Как изменятся ежемесячные платежи по группам:

Группа ФЛП

Общая сумма налогов

На сколько возрастет

Новый лимит дохода в год

1 группа

3 091,14 грн

+228,34 грн

1 млн 444 тыс. грн

2 группа

4 496,44 грн

+336,44 грн

7 млн 211,6 тыс. грн

3 группа

1 902,34 грн (ЕСВ) + %

+142,3 грн

10 млн 91 тыс. грн

Примечание: для 2 и 3 групп содержание одного наемного работника теперь обойдется в 3 891,15 грн налогов в месяц.

Революция от Минфина: НДС для тех, кто зарабатывает больше миллиона

Наиболее дискуссионной нормой нового законопроекта является введение НДС для упрощенцев. В Министерстве финансов предлагают сделать плательщиками налога на добавленную стоимость всех ФЛП, чей годовой доход превышает 1 млн грн.

Зачем это власти?

  1. Деньги на армию: Ожидается дополнительное поступление 40 млрд грн в бюджет.

  2. Борьба со схемами: Крупный бизнес больше не сможет «дробиться» на десятки ФЛП, чтобы избегать уплаты 20% НДС.

  3. Евроинтеграция: Приведение законодательства к нормам ЕС и требованиям МВФ.

  4. Легализация: Плательщики НДС будут вынуждены подтверждать происхождение товара, что ударит по контрабанде.

«Бизнес уйдет в тень»: эксперты бьют тревогу

Несмотря на аргументы правительства, представители бизнес-сообщества настроены скептически. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает такие шаги несвоевременными.

«Предлагаемый НДС не имеет экономической целесообразности в условиях войны. Это может привести к массовому закрытию мелких точек продаж, переходу бизнеса „в тень“ и росту безработицы», — предостерегает Забловский.

Предприниматели опасаются, что сложное администрирование НДС станет непосильным бременем для микробизнеса, который и так выживает в условиях энергетического и экономического кризиса.

Больше читайте по ссылке: Цены взлетят на 20%? Что на самом деле ждет украинцев после новых налогов для ФОПов

Дата публикации
Количество просмотров
532
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie