Налоги для ФЛП вырастут с 1 января: сколько придется платить и кому готовиться к НДС
С нового года меняются социальные стандарты, что автоматически "подтянет" вверх суммы налоговых платежей для всех групп предпринимателей.
С 1 января 2026 года в Украине вырастут налоги для ФЛП.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Новые цифры: сколько заплатим в 2026-м
Согласно новым стандартам, минимальная зарплата составит 8 647 грн, а прожиточный минимум — 3 341 грн.
Как изменятся ежемесячные платежи по группам:
|
Группа ФЛП
|
Общая сумма налогов
|
На сколько возрастет
|
Новый лимит дохода в год
|
1 группа
|
3 091,14 грн
|
+228,34 грн
|
1 млн 444 тыс. грн
|
2 группа
|
4 496,44 грн
|
+336,44 грн
|
7 млн 211,6 тыс. грн
|
3 группа
|
1 902,34 грн (ЕСВ) + %
|
+142,3 грн
|
10 млн 91 тыс. грн
Примечание: для 2 и 3 групп содержание одного наемного работника теперь обойдется в 3 891,15 грн налогов в месяц.
Революция от Минфина: НДС для тех, кто зарабатывает больше миллиона
Наиболее дискуссионной нормой нового законопроекта является введение НДС для упрощенцев. В Министерстве финансов предлагают сделать плательщиками налога на добавленную стоимость всех ФЛП, чей годовой доход превышает 1 млн грн.
Зачем это власти?
Деньги на армию: Ожидается дополнительное поступление 40 млрд грн в бюджет.
Борьба со схемами: Крупный бизнес больше не сможет «дробиться» на десятки ФЛП, чтобы избегать уплаты 20% НДС.
Евроинтеграция: Приведение законодательства к нормам ЕС и требованиям МВФ.
Легализация: Плательщики НДС будут вынуждены подтверждать происхождение товара, что ударит по контрабанде.
«Бизнес уйдет в тень»: эксперты бьют тревогу
Несмотря на аргументы правительства, представители бизнес-сообщества настроены скептически. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает такие шаги несвоевременными.
«Предлагаемый НДС не имеет экономической целесообразности в условиях войны. Это может привести к массовому закрытию мелких точек продаж, переходу бизнеса „в тень“ и росту безработицы», — предостерегает Забловский.
Предприниматели опасаются, что сложное администрирование НДС станет непосильным бременем для микробизнеса, который и так выживает в условиях энергетического и экономического кризиса.
