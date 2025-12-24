Налоги для ФЛП вырастут с 1 января: сколько придется платить и кому готовиться к НДС

Как изменятся налоги для ФОПов

С 1 января 2026 года в Украине вырастут налоги для ФЛП.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Новые цифры: сколько заплатим в 2026-м

Согласно новым стандартам, минимальная зарплата составит 8 647 грн, а прожиточный минимум — 3 341 грн.

Как изменятся ежемесячные платежи по группам:

Группа ФЛП Общая сумма налогов На сколько возрастет Новый лимит дохода в год 1 группа 3 091,14 грн +228,34 грн 1 млн 444 тыс. грн 2 группа 4 496,44 грн +336,44 грн 7 млн 211,6 тыс. грн 3 группа 1 902,34 грн (ЕСВ) + % +142,3 грн 10 млн 91 тыс. грн

Примечание: для 2 и 3 групп содержание одного наемного работника теперь обойдется в 3 891,15 грн налогов в месяц.

Революция от Минфина: НДС для тех, кто зарабатывает больше миллиона

Наиболее дискуссионной нормой нового законопроекта является введение НДС для упрощенцев. В Министерстве финансов предлагают сделать плательщиками налога на добавленную стоимость всех ФЛП, чей годовой доход превышает 1 млн грн.

Зачем это власти?

Деньги на армию: Ожидается дополнительное поступление 40 млрд грн в бюджет. Борьба со схемами: Крупный бизнес больше не сможет «дробиться» на десятки ФЛП, чтобы избегать уплаты 20% НДС. Евроинтеграция: Приведение законодательства к нормам ЕС и требованиям МВФ. Легализация: Плательщики НДС будут вынуждены подтверждать происхождение товара, что ударит по контрабанде.

«Бизнес уйдет в тень»: эксперты бьют тревогу

Несмотря на аргументы правительства, представители бизнес-сообщества настроены скептически. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает такие шаги несвоевременными.

«Предлагаемый НДС не имеет экономической целесообразности в условиях войны. Это может привести к массовому закрытию мелких точек продаж, переходу бизнеса „в тень“ и росту безработицы», — предостерегает Забловский.

Предприниматели опасаются, что сложное администрирование НДС станет непосильным бременем для микробизнеса, который и так выживает в условиях энергетического и экономического кризиса.

