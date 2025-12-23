Цены взлетят на 20%? Что на самом деле ждет украинцев после новых налогов для ФОПов

ФЛП ждут изменения / © ТСН.ua

Реклама

Для физических лиц-предпринимателей, ФОПов, наступают непростые времена. С 1 января следующего года увеличатся налоги, также власти начали работу по отмене льгот, которые имеют небольшие бизнесмены. Самое главное — им, как и крупному и среднему бизнесу, с 2027 года придется платить налог на добавленную стоимость — НДС. На днях Министерство финансов опубликовало законопроект об изменениях в налогообложении.

Что может принести это нововведение как для ФЛП, так и для потребителей их услуг, то есть для каждого украинца, выяснил сайт ТСН.

Больше ФОПов хороших и разных

По данным Госслужбы статистики, в Украине по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывается 1 млн 774 тысячи ФЛП всех групп налогообложения. Это более 4 млн семей (по статистике одно домохозяйство имеет сейчас 2,3 человека — Авт.) или 12-13% украинцев, которые фактически проживают на контролируемых Украиной территориях.

Реклама

Напомним, ФОПы делятся на две категории: плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) и те, кто находится на упрощенной систем налогообложения, так называемые упрощенцы. Последних подавляющее большинство — до 1,6 млн человек или до 90% всех ФЛП.

По объему годового дохода упрощенцы поделены на четыре группы. Доход — это все денежные поступления бизнеса от продаж и т. п., а прибыль — то, что остается после вычета всех расходов (себестоимости, зарплат, налогов) из дохода. То есть доход - это «сколько получил», а прибыль — «сколько осталось». Очевидно, что прибыль может быть нулевой и даже отрицательной (убыток).

1 группа ФЛП — с объемом годового дохода не более 167 минимальных зарплат (МЗП) или 1 млн 336 тыс. грн по состоянию на 2025 год. Это продавцы в розницу на рынках, поставщики бытовых услуг — портные, сапожники, парикмахеры, ремонтники бытовой техники и т.д. Таких предпринимателей среди упрощенцев до 200 тыс. человек (12,5% от общего количества).

Они не могут иметь наемных работников и платят ежемесячно три налога. Это единый налог (ЕН), в текущем году 302,8 грн, или 10% от прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных, военный сбор (ВС) — 800 грн или 10% от минимальной зарплаты (МЗП) и единый социальный взнос (ЕСВ) в Пенсионный фонд — 1760 грн или 22% от МЗП. Всего 2862,8 грн ежемесячно.

Реклама

2 группа — с объемом годового дохода не более 834 МЗП или 6 млн 672 тыс. грн. Это, например, владельцы небольших магазинов, кофеен, мастерских, перевозчики грузов, а также промышленное производство небольших масштабов. Им разрешено иметь до 10 оформленных официально наемных работников. Количество ФЛП в группе — до 550 тыс. человек (31%).

Налоги: ЕН — 1600 грн (20% МЗП), ВС — 800 грн, ЕСВ — 1760 грн, всего 4160 грн ежемесячно. Также за каждого наемного работника уплачивается 18% от его зарплаты, 5% ВС и 22% ЕСВ. Для минимальной зарплаты в 8000 грн это составляет 3600 грн в месяц.

3 группа — с объемом годового дохода не более 1167 МЗП или 9 млн 336 тыс. грн. Она самая многочисленная — до 1 млн предпринимателей (56%), которые занимаются крупной торговлей, арендой недвижимости, маркетингом, консалтингом, IT, бухгалтерскими, юридическими, транспортными услугами и так далее. Количество наемных работников не ограничено.

Третья группа может быть плательщиком НДС или не быть, на выбор предпринимателя, большинство из них НДС не платят. В этом случае налоги уплачиваются раз в квартал и составляют: ЕН и ВС — соответственно 5% и 1% от реального дохода плюс фиксированный ЕСВ 1760 грн. За каждого «наемника» налоги уплачиваются аналогично 2 группе.

Реклама

4 группа — особая, созданная для семейных фермерских хозяйств, которые реализуют продукцию исключительно собственного производства. Она самая маленькая (0,5% ФЛП) и не будет рассмотрена в формате данной статьи.

Что изменится с 1 января 2026 года для всех ФОПов

Налоги увеличатся, потому что они привязаны к соцстандартам (прожиточный минимум) и минимальной зарплате (МЗП), которые с 1 января 2026 года вырастут. ПМ для трудоспособных составит 3341 грн (+313 грн.), МЗП 8647 грн (+647 грн). Опуская промежуточные расчеты, имеем такие новые суммы налогов по группам ФЛП.

1 группа — налог составит 3091,14 грн/месяц (+228,34 грн), в том числе ЕН — 1729,4 грн, ВС — 864,7 грн, ЕСВ — 1902,34 грн. Отметим, что в связи с ростом МЗП, объем максимального годового дохода увеличится до 1 млн 444 тыс. грн.

2 группа — налог 4496,44 грн/месяц (+336,44 грн), в том числе ЕН — 324,1 грн, ВС — 864,7 грн, ЕСВ — 1902,34 грн. Объем годового дохода увеличится до 7 млн 211,6 тыс. грн. За каждого наемного работника начисления также вырастут. При новой минимальной зарплате они будут равны 3891,15 грн/месяц (+291,15 грн).

3 группа. Проценты ЕН и ВС не изменятся, а ЕСВ, как и в других группах, вырастет до 1902,34 грн/месяц (+142,3 грн). Объем годового дохода увеличится до 10 млн 91 тыс. грн. За каждого наемного работника начисления вырастут аналогично 2 группе.

Почему хотят ввести НДС для ФЛП-упрощенцев

В законопроекте Минфина предлагается сделать плательщиками НДС всех ФЛП, чей годовой доход превышает 1 млн грн.

В министерстве назвали главные причины введения НДС для ФЛП:

Реклама

гармонизация с европейским законодательством и условия сотрудничества с Международным валютным фондом;

наполнение государственного бюджета, поступления должны вырасти почти на 40 млрд грн (это равно 1,37% доходов госбюджета на 2026 год);

создание равных условий конкуренции, потому что крупный и средний бизнес платят НДС, а упрощенцы с большими оборотами в 9 млн грн в год — нет, это дает ФОПам ценовое преимущество;

борьба с контрабандой, потому что плательщик НДС обязан доказать легальность купленного товара, иначе ему придется платить НДС в полном объеме — 20% от стоимости;

борьба с минимизацией налогов; сейчас крупный бизнес часто использует дробление на десятки ФЛП, чтобы не платить 20% НДС и налог на прибыль 18%, введение НДС для предпринимателей с оборотом более 1 млн грн. должно сделать такие схемы экономически не выгодными.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский имеет иное мнение.

«Предлагаемый Минфином НДС в указанном варианте не имеет экономической целесообразности и является неуместным в условиях войны, особенно для микро и малого бизнеса. Это может привести переходу в тень мелких точек продаж или массовому их закрытию и росту безработицы», — говорит Андрей Забловский.

Как «НДС для всех» повлияет на цены

По оценке Андрея Забловского, если введут НДС, то заметно цены вырастут для 1 и 2 групп упрощенцев, хотя и для части 3 группы можем иметь существенный ценовой скачок на товары и услуги, которые ими предоставляются.

Расчеты показывают: при уплате НДС с дохода свыше 1 млн грн, в 1 группе ФЛП товары и услуги могут подорожать на 15-20%. Торговцы на рынках часто покупают товар за наличные или у поставщиков без НДС, поэтому они будут вынуждены просто добавить 20% к ценнику. Так же как и поставщики бытовых услуг. Не исключено, что, чтобы не поднимать цены, малый бизнес будет пытаться искусственно занижать доход до 999 тыс. грн, чтобы избежать регистрации в качестве плательщика НДС.

Реклама

Вторая группа ФЛП автоматически станет плательщиками НДС, поэтому цены у них могут вырасти на 10–15%. В кафе и ресторанах продукты часто покупают с НДС у крупных поставщиков, что частично уменьшит налоговую нагрузку. Однако услуги персонала и аренда не дают налогового кредита, поэтому стоимость чека вырастет. В торговле, если ФЛП покупает товар официально у производителей или импортеров с НДС, его расходы не поднимутся на 20%, потому что НДС ему придется платить только с собственной наценки, а не с полной стоимости товара. Однако оплата работы бухгалтера для ведения НДС-отчетности (15-20 тыс. грн в месяц) добавит 2-5% к ценнику.

ФЛП 3 группы ФЛП сейчас платят 5% от дохода, а при доходе свыше 1 млн грн будут платить 3% + 20% НДС.

Больше всего, на 18-20%, подорожают услуги фрилансеров: консалтинг, обучение, ремонт и т.д., потому что они покупают мало товаров для работы и почти не имеют «входного» НДС, который можно отминусовать при уплате налогов. У тех, кто предоставляет услуги крупным компаниям-плательщикам НДС, цены не изменятся. У экспортеров услуг за границу (IT, дизайн) — тоже, потому что на экспорт услуг действует ставка НДС 0%. Но бумажной работы для ФЛП станет значительно больше.