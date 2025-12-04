В Украине могут ввести НДС для ФОПов / © pixabay.com

В Украине обсуждается инициатива введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В Верховной Раде уверяют, что этот вопрос будет отложен до завершения военного положения в стране, однако в Минфине настаивают на введении этого налога.

В свою очередь ведущие эксперты и аналитики обеспокоены, ведь такие изменения могут стать большим ударом для украинского бизнеса, в частности привести к массовому закрытию ФЛП и потере рабочих рук.

Введение НДС для ФЛП: что предусматривает соглашение Украины с МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительных договоренностей по запуску новой программы финансовой поддержки. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, стороны согласовали четырехлетнюю программу объемом 8,2 млрд долларов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

По словам Свириденко, эти средства позволят покрывать критически важные расходы, обеспечивать макрофинансовую стабильность и привлекать дополнительную внешнюю поддержку. Окончательное решение должен принять Совет исполнительных директоров МВФ.

Украинские власти взяли на себя два ключевых обязательства перед МВФ: во-первых, реализовать стратегию реструктуризации государственного долга для восстановления финансовой устойчивости, и во-вторых, усилить борьбу с финансовыми злоупотреблениями, чтобы минимизировать уклонение от уплаты налогов.

Чтобы получить более восьми миллиардов финансовой поддержки, Украине надо выполнить ряд требований, которые ставит перед украинскими властями МВФ.

В пресс-релизе МВФ изложены ключевые требования к Украине, направленные на усиление финансовой системы и борьбу с теневой экономикой, пишет «24 канал».

Основные направления, над которыми необходимо усилить работу:

принять меры для предотвращения уклонения от уплаты налогов;

сделать государственные тендеры более конкурентными и прозрачными;

устранить лазейки в трудовом законодательстве, которые позволяют маскировать трудовые отношения под деятельность ФЛП;

расширить налоговую базу, введя налогообложение для продаж через цифровые платформы (например, налог на сервисы типа Uklon и Glovo);

отменить существующие льготы для регистрации плательщиков налог на добавленную стоимость;

устранить лазейки, позволяющие избегать таможенных пошлин при импорте товаров (речь идет о налогообложении посылок с иностранных маркетплейсов, таких как AliExpress и Temu, стоимостью до 150 евро).

В то же время издание «Bloomberg» пишет, что в рамках договоренностей, правительство Украины планирует обязать самозанятых предпринимателей, чей годовой доход превышает один миллион гривен, платить налог на добавленную стоимость. Этот шаг направлен на устранение «лазейки», которой, отмечается, широко пользовались крупные бизнесы и ресторанные сети для существенной минимизации налоговых отчислений.

Правительство Украины планирует обязать самозанятых предпринимателей, чей годовой доход превышает один миллион гривен, платить налог на добавленную стоимость / © ТСН.ua

Кроме того, для получения одобрения Совета директоров МВФ украинские законодатели должны принять сбалансированный государственный бюджет на следующий год.

Как пишет Bloomberg, дальнейшая судьба сделки с МВФ зависит от решения Европейского Союза по использованию замороженных российских активов. Решение ЕС ожидается до конца 2025 года, и если этот план не будет реализован, финансирование от МВФ может оказаться под угрозой срыва.

В Верховной Раде выступают против введения НДС для «упрощенцев»

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал не вносить никаких изменений в налоговые условия для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, пишет «FinClub».

«Бизнес-ассоциации выступают за сохранение действующей модели налогообложения для малого бизнеса. Надо не трогать вообще упрощенку до конца войны», — заявил Гетманцев на Форуме «Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность».

Впоследствии, на встрече парламентской фракции было принято решение полностью приостановить рассмотрение инициативы относительно возможного пересмотра условий труда физических лиц-предпринимателей, в частности введение для НДС. Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис на своей странице в Facebook.

По его словам, вопрос ФЛП и НДС пока снят с повестки дня и вообще не обсуждается, поскольку для его принятия отсутствует необходимое количество голосов.

Фрис также добавил, что власть сосредоточится на поиске альтернативных источников наполнения государственного бюджета, подчеркивая, что сохранение основных экономических принципов и обеспечение поддержки деятельности предпринимателей является приоритетом.

Какова позиция Минфина

Министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию «Левый берег» заявил, что избежать изменений в упрощенной системе налогообложения невозможно.

«Есть задача выровнять правила игры для «упрощенцев» и субъектов хозяйствования, являющихся плательщиками НДС, определить общие лимиты для этих групп плательщиков. У нас упрощенная система налогообложения — это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными недобропорядочными бизнесами, которые просто используют «упрощенцев». Возможно ли избежать изменений в упрощенной системе налогообложения? Нет, не возможно. И дискуссия по этому поводу (с МВФ — Ред.) была достаточно непростая», — сказал он.

Министр отметил, что введение изменений ожидается в 2027 году, поэтому предприниматели будут иметь время на переходный период.

«Не думаю, что это какая-то неожиданность. Если вы посмотрите планы, которые Министерство финансов готовит годами, они тоже включали эту норму. Такие меры не популярны, но они важны. И этот период у нас не было возможностей переговорного маневра, чтобы снять их с обсуждения», — сказал министр.

Как соглашение с МВФ повлияет на украинцев и бизнес

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что новое соглашение с МВФ повлияет на украинцев при продаже вещей в Интернете или трудоустройстве. По его словам, договоренность должна помочь вывести экономику из «тени», но и ударит налогами по некоторому бизнесу и гражданам.

В то же время экономист Олег Гетман в комментарии «24 Каналу» отметил, что пункт об отмене льгот для регистрации плательщика НДС может навредить малому бизнесу Украины.

Он отметил, что сейчас ФЛП на упрощенной системе не обязаны платить налог на добавленную стоимость, хотя предприниматели Третьей группы могут делать это добровольно.

По его словам, ключевая проблема в требовании Международного валютного фонда заключается в том, что оно фактически сделает регистрацию плательщиком НДС обязательной для всех предпринимателей, за исключением ФЛП Первой группы.

«Это давняя мечта Минфина, которая записана в стратегии мероприятий: ужасный пункт о том, чтобы для всей упрощенной системы установить лимит дохода на НДС. По сути, всех упрощенцев хотят перевезти на НДС с одного миллиона гривен, а это сейчас вторая-третья группа, это полтора миллиона людей, которые наторговывают на два-три миллиона гривен: маленькие магазинчики, парикмахерские, кафешки. И для них это просто гибель», — отметил эксперт.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии «УНИАН» предупредил, что возвращение обязательной уплаты НДС создаст значительное давление как на самих ФЛП, так и на предприятия, пользующиеся их услугами. Это неизбежно приведет к росту цен на товары и услуги, поскольку дополнительные налоговые расходы будут переложены на конечного потребителя.

Кроме того, Шевчишин отметил, что большинству ФЛП придется нести дополнительные расходы на привлечение профессиональных бухгалтеров, ведь администрирование НДС является сложным процессом.

Эксперты бьют тревогу из-за соглашения с МВФ

Экономическая экспертная платформа опубликовала обращение, в котором выразила обеспокоенность относительно обязательства Украины перед МВФ «отменить льготу для регистрации плательщика НДС», что может касаться ФЛП.

«Вызывает беспокойство обязательство Украины по «отмене льготы для регистрации плательщика НДС», которое, очевидно, касается плательщиков единого налога и установления для них порога перехода на НДС. Его реализация может повлечь крайне негативные последствия», — отмечают аналитики.

Международный валютный фонд / © Associated Press

Как отмечают эксперты, введение НДС для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более одиого миллиона гривен приведет к снижению общественного благосостояния, а общие потери могут достичь 150-180 млрд грн (около 1,5-2% ВВП).

Расширение обязанности администрирования НДС (которое, по данным опросов Всемирного банка, является наиболее обременительным процессом) на микробизнес полностью нивелирует главную идею упрощенной системы — освобождение самых маленьких предпринимателей от бремени учета, отчетности и коррупционного давления налоговых проверок.

Специалисты считают порог обязательной регистрации плательщиком НДС на уровне одного миллиона гривен оборота крайне низким.

«На самом деле, такое решение приведет к закрытию большинства ФЛП, увеличению теневой экономики и коррупции. Часть высококвалифицированных кадров, скорее всего покинет страну в поиске лучших условий за рубежом, где при аналогичных условиях налогообложения они смогут получить значительно лучшие условия жизни и безопасность», — прогнозируют аналитики.

Экспертные центры настаивают на взвешенных и поэтапных действиях, призывая сначала решить системные проблемы потерь бюджета (например, «конвертационные центры», «серый импорт», неформальная занятость), которые ежегодно обходятся стране в сотни миллиардов гривен.

В то же время первый вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Михаил Непран считает, что многие инициативы, которые подаются как «требования МВФ», на самом деле являются предложениями украинской власти, а не Фонда, передает «УНИАН».

Он отметил, что МВФ обычно определяет фискальные риски (дефицит бюджета, неэффективное администрирование), но конкретные налоговые инструменты для их решения выбирает уже украинское правительство.

По его словам, поэтому ссылки на «требования МВФ» относительно непопулярных мер, таких как повышение налогов для ФЛП, часто являются некорректными.

Непран также подчеркнул, что хотя упрощенная система налогообложения имеет недостатки (возможности для злоупотреблений, неравная нагрузка по сравнению с ООО), решения власти часто не имеют качественной аналитики влияния на рынок, тенизацию и бизнес.

