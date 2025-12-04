Небо Украины снова откроется: какие европейские лоукости и когда возобновят рейсы

Самолет.

Европейские бюджетные авиакомпании готовятся вернуться в Украину. Это может произойти после подписания мирного соглашения и открытия авиапространства. Лоукосты прогнозируют бум туризма, а также возвращение людей в страну.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание отмечает, что венгерская компания Wizz Air планирует разместить в стране 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет – 50.

"Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою работу. Повторное открытие будет для нас значительной возможностью", - сообщил гендиректор Wizz Air Йожеф Варад.

Он также прогнозирует волны "катастрофического туризма", сравнивая потенциальный интерес путешественников тем, что когда-то привело миллионы людей в Берлин после падения стены.

Отметим, что именно Wizz Air являлась крупнейшей неукраинской авиакомпанией, работавшей в стране до полномасштабного вторжения РФ. Так, в течение 2021 компания выполнила более 5 тысяч рейсов и входила в тройку крупнейших авиаперевозчиков страны. Пиком авиаперевозок в пандемию стал 2019 год, когда в Украину прилетело около 15 млн пассажиров.

В свою очередь, ирландский Ryanair заявил, что может возобновить рейсы в течение двух недель от любого соглашения. В настоящее время их самолеты базируются в 95 аэропортах по всей Европе. Благодаря этому компания может открывать маршруты по любой из своих баз, не нарушая работу остальной своей сети.

"Мы сделаем рейсы в продаже в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать", - сказал главный исполнительный директор Эдди Уилсон.

Руководство Ryanair посетило ключевые украинские аэропорты с планом увеличить количество пассажиров до 4 млн. К закрытию аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 млн пассажиров в год в Киев, Львов и Одессу.

У британского авиаперевозчика EasyJet ранее не было рейсов в Украину. Однако теперь тоже изучает возможность открытия маршрутов. Генеральный директор Кентон Джарвис сказал, что страна обещает стать "самым большим строительным проектом Европы", а люди "захотят вернуться домой, когда дома будет безопасно".

"С операционной точки зрения управление воздушным движением может быть начато довольно быстро. Все зависит от состояния аэропортов и взлетно-посадочных полос", - говорит гендиректор.

Впрочем, в отличие от Wizz и Ryanair, EasyJet не планирует базировать самолеты в Украину в ближайшее время.

Заметим, что Европейское агентство по авиационной безопасности сохраняет рекомендацию не летать над Украиной из-за высоких рисков для гражданской авиации, связанных с военной активностью.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair существенно расширяет присутствие в главном аэропорту Словакии. В расписании на 2026 год компания будет выполнять рекордное количество рейсов из Братиславы - 33 маршрута, из которых 10 совершенно новых.