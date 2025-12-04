- Дата публикации
Актриса Мила Сивацкая полностью показала своего мужа, с которым во время войны переехала в Барселону
Артистка поделилась редким личным контентом.
Украинская актриса Мила Сивацкая восхитила романтикой с мужем Сергеем.
Обычно знаменитость практически не делится семейным контентом в Instagram. Но недавно артистка устроила чувственный фотосет с возлюбленным на фоне Средиземного моря в Барселоне. И, конечно же, актриса просто не могла не поделиться трогательными фотографиями.
На одном из кадров Мила Сивацкая выскочила возлюбленному на спину, пока тот осторожно держал ее за ножки. Улыбающаяся актриса смотрела вдаль и наслаждалась моментом.
На другом снимке влюбленные шли по пляжу, нежно держась за руки. При этом впереди бежала их домашняя любимица
"Самое дорогое, что есть на свете, это люди (и Джесси) - и я очень богата", - подписала фотографии актриса.
Отметим, осенью 2024 года Мила Сивацкая объявила, что вместе с мужем выехала за границу. Артистка тогда заверила, что ее избранник пересек границу вполне законно.
