Война в Украине / © Associated Press

У Кремля нет никаких причин прекращать агрессию, а продвижение российской армии продолжается ежедневно.

Об этом рассказала волонтер и основатель проекта «Victory Drones» Мария Берлинская в интервью «Телеграфу».

По ее словам, Россия реализует тактику «тысячи порезов» — захват территорий происходит не рывком, а селом за селом, что дает оккупантам стабильное преимущество по времени и ресурсам.

«Это не огромные прорывы на сотни километров, но каждый день — это деревня за селом. Тактикой тысячи порезов они продвигаются вперед и съедают нашу землю, уничтожают наших людей», — подчеркнула волонтер.

Берлинская также остро раскритиковала инициативы по «мирному плану», назвав их срежиссированным спектаклем Кремля: «И с какой радости какой-то „мирный план“, написанный Кириллом Дмитриевым на пару с Ушаковым, который издается за американский план, должен сработать?»

По ее словам, россияне организовали спектакль, сами написав план, а американцы, к сожалению, «проглотили эту наживку» и начали продавливать Украину этим российским планом.

Волонтер констатировала, что украинцы с европейцами начали быстро корректировать эти пункты, но в результате из Кремля прозвучало, что им ничего не подходит.

То есть «слизняк Путина Дмитриев» вместе со своими шефами организует огромное представление, где половина мировых элит бегает, делает какие-то активные движения и «перегоняет воздух», а в результате это российский план, на который даже сами россияне не согласны.

Напомним, 2 декабря мирный план США обсуждался в Москве. Ради этого с президентом России Владимиром Путиным встретились спецпосланник президента США Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер. Глава Кремля назвал эту встречу «очень полезной». Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов «плана Трампа» на четыре отдельных пакета для обсуждения. Диктатор добавил, что говорить о результатах «преждевременно».