"Шахеды" по Украине: Берлинская назвала реальные масштабы возможной атаки РФ

Россияне смогут запускать по Украине за ночь полторы-две тысячи «Шахедов», но при их накоплении.

Такое мнение высказала волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Телеграфу.

«Определенные ограничения в российской военной промышленности есть. Условно запускать 10 тысяч Шахедов в сутки они не смогут. Но смогут ли они одномоментно запустить полторы-две тысячи „Шахедов“? Накопить и потом комбинированно с ракетами в одну ночь запустить? Да, это абсолютно реально», — говорит она.

В то же время Берлинская детализировала, что каждую ночь устраивать такие атаки оккупанты не смогут и назвала причину.

«Каждый день запускать 2 тысячи „Шахедов“ невозможно. Они столько не производят. Но накопив дроны, запуская их с ракетами, это абсолютно реально выйти и на 2 тысячи и на 2,5 тысячи», — отметила она.

Волонтер подчеркнула, что РФ сама производит «Шахеды», к тому же ей активно помогает Иран, продолжая поставки, а еще к помощи россиянам подключился Китай.

Китай постепенно начинает включаться на полную мощность. Очень помогает РФ с компонентной базой, готовыми изделиями, инженерами, своих инструкторов присылает, чтобы налаживать крупные производства. Целые фабрики работают на русскую военную индустрия в Китае. Но с этим можно сражаться. Есть перехватчики «Шахедов». Это успешные, классные украинские разработки», — рассказала Берлинская.

