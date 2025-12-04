ТСН в социальных сетях

Гламур
1329
2 мин

Известному украинскому юмористу отключили электричество за долги: "Накопилось, что отрезали свет"

Комик объяснил, из-за чего это произошло и как он решал проблему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Василий Байдак

Известный украинский юморист Василий Байдак признался, как ему отключили дома электричество за долги.

О неприятном инциденте комик рассказал на проекте "єПитання". Знаменитость говорит, что был очень сильно занят рабочими вопросами, а коммунальным платежкам уделял недостаточно внимания. Наконец, у Байдака накопился долг за электроэнергию. Закончилось все тем, что юмористу дома отключили свет.

"Есть много лайфхаков, как выжить без электричества. Но мой - самый лучший. Постарайтесь оплачивать коммунальные платежи вовремя. Потому что я, честно говоря, последние месяцы был очень занят, происходило множество всего, и у меня накопилось столько долга, что нам вообще отрезали свет", - говорит юморист.

Василий Байдак / © скриншот с видео

Наконец, Василий Байдак погасил долг и заплатил за повторное подключение электроэнергии. Юмористу уже вернули дома свет, хотя и сделали это не сразу, а через несколько дней. Сейчас же Василий Байдак более ответственно относится к коммунальным платежкам и призывает и других следовать его примеру.

"Света у нас не было несколько дней. Хотя я уже и оплатил тот долг, даже заплатил за повторное подключение - оказалось, у них еще и такая штука... Поэтому советую всем платить за коммуналку вовремя, потому что потом столько геморроя будет с этим, я не советую. Решили с женой, что лучше за этим вдвоем следить, чтобы ничего не забывать", - подытожил юморист.

Напомним, у певицы Кристины Соловий тоже есть немалый долг, но не за электроэнергию. Исполнительница должна своему бывшему продюсеру Святославу Вакарчуку почти 30 тысяч долларов. Недавно артистка раскрыла, когда вернет долг.

1329
