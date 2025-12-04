"Это шок": в сборной Украины прокомментировали смену гражданства чемпионки Европы на российское

София Лискун / © Associated Press

Президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов и главный тренер национальной команды Илья Целютин прокомментировали смену гражданства украинской прыгуньи в воду Софии Лискун на российское.

Об этом информирует Суспільне Спорт.

Лысов отметил, что поступок Лискун стал для них неожиданностью, поскольку она не сообщала о намерении сменить гражданство.

"Для федерации это тоже шок. Из той информации, которой владеет федерация и тренер этой спортсменки, она сначала выехала к бабушке... А потом такая неожиданная новость. Она должна была приехать и участвовать в этом чемпионате, но у нее личные вопросы. И то, что мы увидели – считаю, что уехала бывшая гражданка Украины. Она последнюю часть сезона не выступала, на чемпионате мира и Европы не смогла попасть в финал (в личных стартах). То есть вот такие результаты, хотя были предоставлены все условия. Все, что было нужно для нее лично, мы сделали, никто ее не притеснял.

Почему она решила переехать в Россию? Может, потому что первая тренер у нее была Ольга Леонова – она здесь познакомилась с мужем, который возглавил федерацию Москвы, когда был чемпионат Европы – может так сошлись. Но чтобы предложить спортсменке, которая не имеет рейтинга на мировой арене, выступать за сборную агрессора – думаю, что здесь какие-то личные вопросы", – рассказал Лысов.

В то же время Целютин сообщил, что до сих пор был на постоянной связи с Лискун. По его словам, у прыгуньи не было изменений в поведении или высказываниях по поводу проукраинской позиции.

"Почему произошел излом в ее проукраинской позиции? Не замечали ничего. Мы постоянно ездим на соревнованиях, она постоянно выступала в форме. Она завоевала медали в мае этого года, поэтому никаких причин для таких действий не видим. Если бы видели – то могли бы что-то сделать.

Она ушла в отпуск, который был ей предоставлен, а затем начала брать отпуска за свой счет. И потому, конечно, где она находится, тем более она ни с кем не связывалась, ничего не спрашивала. Мы осуждаем все, что она сделала, увиденное. Будем ходатайствовать, чтобы ее как можно скорее убрали из всех списков команды, вывели из штата и лишили всех званий – максимальные возможные санкции. Это неприемлемо в нашей стране. Мы ежемесячно связывались, потому что мне нужно было знать, приезжает ли она на работу, или идет в отпуск. Но она ничего не говорила", – сказал главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду.

Целютин эмоционально отметил, что сам родом из восточной части Украины и не может понять решение Софии, которая убегала от войны в Киев из Луганска еще в 2014 году.

"Я сам из Рубежного, вывозил своих родителей во время вторжения России, был полностью уничтожен мой город, где родились мои родители и я. Это неприемлемо, и видеть такое – это большой шок для меня. Мне до сих пор не верится, это какой-то шок. Но сейчас я немного осознаю эти события и что да, это произошло. Но полностью никто не знает, кроме нее, потому что там связи нет, связаться ни с кем нельзя. Там (в Луганске) у нее живет бабушка – тоже ни связи, не с чего", – рассказал Целютин.

На решение Лискун о смене гражданства уже отреагировал президент НОК Вадим Гутцайт, назвав его "предательством". Федерация Украины по прыжкам в воду уже исключила Софию из состава сборной, лишив ее всех званий и наград.

Напомним, 23-летняя Лискун является уроженкой Луганска. Всего на ее счету 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины.

Еще несколько месяцев назад София выступала под украинским флагом на соревнованиях. На Евро-2025 по прыжкам в воду она завоевала две медали: "золото" в смешанных командных соревнованиях и "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Лискун дважды представляла Украину на Олимпийских играх – в Токио-2020 и Париже-2024, не завоевав там наград.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.