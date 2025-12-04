Союзник России разработал дешевую гиперзвуковую ракету и запускает массовое производство

YKJ-1000 / © scmp.com

Частная китайская аэрокосмическая компания Lingkong Tianxing Technology (Пекин) объявила о начале массового производства высокопроизводительной гиперзвуковой ракеты YKJ-1000. Это делает компанию первой в мире, достигшей такого уровня производства в частном секторе. Стоимость ракеты составляет лишь одну десятую цену традиционных аналогов, что, по мнению экспертов, кардинально изменит динамику оборонной промышленности.

Об этом сообщает South Chine Morning Post.

Характеристики и возможности YKJ-1000

Компания опубликовала видео, демонстрирующее успешный полет и поражение реальной цели ракетой YKJ-1000.

Ракета развивает скорость от 5 до 7 Махов с дальностью полета от 500 до 1300 км. Время активного полета может достигать шести минут. Ракета запускается из стандартного транспортного контейнера, что делает ее мобильной и способной к запуску с грузовиков или морских платформ.

YKJ-1000 способна идентифицировать цели в полете и автономно уклоняться от угроз, что позволяет обходить сложные защитные системы, такие как ударные группы авианосцев или ПВО.

Ракета предназначена для быстрых точных ударов по важным объектам в глубине территории противника, а также может производить высокоскоростную разведку.

Новая эпоха "дешевого" гиперзвукового оружия

Успех частной китайской компании происходит на фоне того, что США потратили десятилетия и десятки миллиардов долларов на подобные программы, только сейчас приближающиеся к первоначальным возможностям.

Представитель компании объяснил низкую стоимость производства (одна десятая от традиционных ракет) использованием доступных деталей, автомобильных чипов и существующих линий гражданского производства.

"Основная миссия компании – превратить современное оборудование из 'предмета роскоши' в нечто достаточно доступное для широкого использования”, – заявили в Lingkong Tianxing Technology.

Участие частного сектора с его мощными производственными мощностями позволяет Китаю значительно ускорить выпуск военной техники, вступая в эру, когда современное оружие, подобно дронам и электромобилям, может производиться массово.

Компания уже заявила о планах разработки интеллектуальной версии YKJ-1000 с интеграцией искусственного интеллекта для возможностей координации роя.

Lingkong Tianxing Technology также разрабатывает гражданский самолет, способный совершать полеты со скоростью более 5 Махов, с целью достижения "глобального охвата в течение одного часа". Испытательный полет запланирован на 2027 год.

Напомним, ранее в Китае показали оружие для массового отключения электричества. Одна ракета может вызвать масштабные отключения электроэнергии на площади не менее 10 тысяч кв. м.