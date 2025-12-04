Море, которое не касается суши: что известно о загадочном океаническом регионе в центре Атлантики

Саргасум / © Greenpeace

В самом сердце Северной Атлантики лежит удивительное море, которое не имеет ни одного берега или острова. Саргассово море расположено примерно в 950 километрах к востоку от побережья Флориды и образует своеобразный «водяной остров» внутри гигантского круга океанических течений. Его поверхность почти всегда спокойна, а воду покрывают золотистые заросли саргасума — плавучих водорослей, которые и дали название этой акватории.

Саргасум держится на поверхности благодаря крошечным газовым пузырькам. Целые его скопления формируют подвижные острова жизни, среди которых поселяются креветки, мальки рыб, крабы и сотни видов микроорганизмов. Ученые называют эти плавучие комплексы «экологическими оазисами открытого океана», ведь они обеспечивают приют и пищу вдали от суши.

О загадочной тишине этих вод моряки знали еще задолго до спутниковых снимков. Во время путешествия 1492 года Христофор Колумб описывал штиль, который мог надолго оставлять парусники без движения. Тогдашние мореплаватели не догадывались, что причина — в североатлантическом субтропическом круговороте. Именно эта система течений замыкает плавучий материал в центре океана и удерживает там водоросли и обломки.

Саргассово море является важной точкой жизненных миграций многих существ. На его границах встречаются акулы-порбли, а бермудские буревестники охотятся здесь на мелкую рыбу и креветок. Именно под зарослями саргассума рождаются личинки европейских и американских угрей. Отсюда прозрачных мальков течения разносят к рекам Северной Америки и Европы. Взрослые же угри преодолевают примерно 4 800 километров в обратном направлении, чтобы снова добраться до района нереста. Как они безошибочно ориентируются на этом пути — до сих пор остается научной загадкой.

Весомое значение Саргассово море имеет и для климатических процессов. Летом температура поверхности вод достигает 28-30 °C, зимой опускается до 18-20 °C. Теплые соленые массы перемещаются на север, а более холодные возвращаются на юг, обеспечивая перераспределение тепла по Атлантике. Также регион поглощает значительные объемы углекислого газа: планктон использует его для формирования раковин, которые после гибели организмов оседают на дно и надолго «консервируют» углерод в толще океана.

Наблюдения, которые продолжаются с 1950-х годов вблизи Бермудов, показывают — с 1980-х температура поверхностных вод выросла примерно на один градус. Потепление затрудняет перемешивание слоев океана, уменьшает поступление кислорода в глубину и ограничивает доступ питательных веществ для планктона. Поэтому Саргассово море стало одним из ключевых регионов для изучения процессов подкисления океана и климатических изменений.

В последние годы акватория превратилась еще и в большую зону накопления пластикового мусора. Мощные течения сносят сюда полиэтиленовые пакеты, крышки от бутылок и оставленные рыболовные снасти. По подсчетам ученых, плотность обломков пластика может достигать 200 тысяч частиц на один квадратный километр. Судовой шум создает дополнительные проблемы для мигрирующих кашалотов, а брошенные сети, запутывающиеся в саргасуме, становятся смертельной ловушкой для молодых морских черепах.

Для защиты уникальной экосистемы в 2014 году была создана Комиссия Саргассова моря. Она призывает государства прокладывать судоходные маршруты в обход густых зарослей водорослей и двигаться к формированию охранных зон. Параллельно ведутся международные переговоры по уменьшению пластикового загрязнения и сохранению миграционных путей океанических животных.

Ученые предупреждают: любые изменения в этой акватории могут сказаться на численности угрей, доступности кормовой базы для китов и даже на атмосферных процессах над Европой. Хотя на карте Саргассово море выглядит как обычное голубое пятно без берегов, на самом деле это одна из ключевых точек, от которых зависит баланс океана и климата планеты.

