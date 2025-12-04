Зловещий смех в пустыне Намиб: ученые раскрыли тайну неуловимого существа, кричащего во тьме

Пустыня Африки / © hannaburlaka.com

В пустыне Намиб (Южная Африка) ученые совершили значительное зоологическое открытие, увеличив известное количество видов лающих гекконов (подряд Gekkota) с трех до девяти. Исследование базировалось на анализе вокализации (брачных криков), генетических данных и морфологических особенностей этих потайных ящериц.

Об этом сообщает Scientific American.

Причина открытия: Разница в вокализации

Исследование начал Франсуа Беккер, обративший внимание на отличия в брачных криках гекконов, обитающих в двух соседних районах. Самцы издают эти крики (похожие на "зловещий смех") у своих нор для привлечения самок.

Поскольку известно, что разные виды ящериц имеют уникальные крики, предотвращающие скрещивание, Беккер предположил, что отличия в высоте и частоте криков указывают на разные виды, а не на один (Ptenopus garrulus).

Интегративная таксономия и результат

Беккер собрал образцы гекконов в песчаном море Намиб и на близлежащих гравийных равнинах, где звучали разные крики.

Образцы были подвергнуты генетическому секвенированию. Результаты показали, что ранее считавшиеся одним видом ящерицы генетически не совпадают. Исследование охватило пустыни Намиб и Калахари, учитывая преимущества видов к разным почвам.

Геконы / © Scientific American

В статье, опубликованной в журнале Vertebrate Zoology, Беккер (ныне главный куратор Национального музея Намибии) установил, что три известных вида лающих гекконов Южной Африки на самом деле состоят из девяти отдельных видов. Некоторые из этих видов разделены 25 миллионов лет эволюции.

Значение для биологии

Длительное объединение разных видов под одним названием происходило из-за того, что гекконы редко покидают свои норы, и они очень похожи визуально.

Это открытие является примером интегративной таксономии, где для классификации используются разные типы данных: морфология, окраска, звуки и последовательность ДНК, как отметил эксперт по гекконам Аарон Бауэр.

Точная классификация видов необходима для оценки их распространения и преимуществ в среде обитания. "Мы придем к неверным выводам, если объединим два или более видов под одним названием", - добавил Бауэр.