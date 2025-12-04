Может ли мед испортиться: есть ли у продукта срок годности

Срок годности на упаковке меда обусловлен производственными требованиями / © Pixabay

Если мед правильно хранить, он может оставаться съедобным в течение десятилетий. Это объясняет его уникальный химический состав.

Выделяются три ключевых свойства: низкое содержание воды, что ограничивает рост бактерий и плесени. Высокое содержание сахара, действующего как природный консервант. Ферменты, полученные из пчелиных желез и нектара, обладают антибактериальными свойствами. Благодаря этим характеристикам мед устойчив к порче так же, как портятся другие продукты.

Фактически, в состав меда входит 181 вещество, но в большинстве своем он состоит из сахара и воды. Его состав различается в зависимости от вида пчел, растений и даже погоды. Кроме того, что мед обладает умеренной кислотностью, он также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить рост бактерий.

Однако при неблагоприятных условиях срок его годности может быть сокращен. Хотя мед не портится в традиционном понимании, как молоко или мясо, его свойства могут ухудшиться. Мед может изменить свой вкус, запах и консистенцию, а в крайних случаях даже появиться плесень. Мед очень хорошо поглощает воду. Попадание влаги, например, из-за плохо закрытой банки или мокрой ложки, приводит к брожению. Это приводит к заметному кислому запаху и появлению пузырьков на поверхности.

Хранение его в чрезмерно теплых местах, особенно когда на него часто попадают солнечные лучи, приводит к потере ферментов и пищевой ценности. Попадание остатков пищи или других веществ в мед может привести к загрязнению, что влияет на его вкус и качество.

Держите продукт в темном и прохладном месте, желательно при температуре ниже 15°C. При зачерпывании меда используйте сухую ложку, чтобы минимизировать риск брожения.

Раньше мы писали о том, как проверить мед на подлинность. Больше об этом читайте в новости.