Мирноград на грани: город в полуокружении, раненые — более ста дней без эвакуации

Ситуация в Мирнограде критическая. Любой отход уже связан с серьезными рисками. Некоторые раненые находятся в городе уже более ста дней, не имея возможности выбраться. Ежедневно враждебные КАБы и ФАБы сносят целые дома к фундаменту. Позиции остаются без продовольствия — запасы уменьшаются, однако приказа об отходе нет.

Обо всем этом в комментарии TSN.ua рассказал военный, непосредственно находящийся в городе. Какие бои за Мирноград и какие угрозы нависают над украинскими подразделениями в городе сейчас — читайте в материале TSN.ua.

Мирноград де-факто окружен

Российские войска продвигаются по нескольким сторонам, захватывая критически важные подходы к Мирнограду и перехватывая маршруты обеспечения. Украинские силы в городе рискуют оказаться в полной изоляции. Именно контроль РФ над Покровском запустил опасный домино-эффект: теперь это напрямую ощущают защитники Мирнограда. От того, насколько долго украинским силам удастся удерживать этот город, зависит не только ситуация на местном уровне — на кону вся линия обороны западной Донбасса.

Аналитики DeepState сообщили, что на 3 декабря российские войска заняли населенный пункт Балаган и продвинулись в районе Новоэкономического, расположенного к востоку от Мирнограда.

Россияне оккупировали н.п. Балаган. Источник: DeepState

Оккупационные войска также продвинулись в районе села Ровно, вдоль дороги, соединяющей Покровск с Мирноградом, а также неподалеку от трассы, ведущей от Родинского и Гришиного на севере. Учитывая актуальную карту боевых действий, Мирноград фактически оказался в полуокружении российских сил.

Мирноград де-факто окружен русскими войсками. Источник: DeepState

Город расположен в нескольких километрах к западу от Покровска. Это компактный шахтерский город с населением около 40 тысяч жителей до полномасштабного вторжения. Он лежит на критически важной транспортной артерии, соединяющей Покровск с западными районами Донбасса. Фактическое окружение Мирнограда означает новый этап в кампании РФ в Донецкой области — попытку сломать украинскую оборону по всей ширине фронта. Падение или изоляция Мирнограда проломит очередной оборонительный рубеж и откроет России путь на Доброполье, Белицкое, Ганновку и дальше — на Константиновку и Краматорск. Это резко усложнит оборону всей линии Славянск — Краматорск — Константиновка.

Ситуация — критическая, но приказа отходить нет

Украинский военный, который сейчас находится непосредственно в Мирнограде, на условиях анонимности, рассказал ТСН.ua о ситуации в городе. На вопрос, когда ситуация может перейти в действительно критическую фазу, военный объясняет, что, по его оценке, это может произойти в течение одной-двух последующих недель. Российские подразделения уже начали закрепляться на занятых позициях, и положение дел оно описывает как критическое уже сейчас. В дальнейшем ситуация может усугубиться в разы. По его словам, если противник подтянет поближе подразделения с дронами, то из города выйдет мало людей.

На уточняющий вопрос, приходит ли приказ покидать город и вообще есть ли возможность организованно выйти, военный объясняет, что никаких предписаний по выходу не было. Он отмечает: «Даже если бы не было возможности, мы шли бы — просто чистили бы врага, но приказа нет».

В Мирноград военный заходил пешком еще в начале прошлого месяца. Уже тогда добраться до города было очень сложно. Логистика постоянно перебивалась. Со временем ситуация только усугубилась. Он также вспоминает, что недавно из-за сильного тумана некоторые украинские военные смогли спокойно покинуть город. Однако сегодня, вопреки схожим погодным условиям, такая возможность практически упущена: «Сейчас даже при таком тумане спокойно уже не выйдешь».

Военный отмечает, что наибольшие потери и разрушения наносят артиллерийские и минометные удары, а также авиабомбы разного типа — КАБы и ФАБы. По словам защитника, обстрелы авиабомбами проходят ежедневно. Разрушения после таких ударов колоссальны: некоторые дома просто сносят к фундаменту, кварталы теряют целые улицы, а укрытия не всегда выдерживают мощности взрывов.

Враг активно давит со стороны шахты в Новоэкономическом и каждый день пытается прорваться — то на мотоциклах, то на велосипедах, то на электросамокатах.

Обеспечение также становится критическим: начинает заканчиваться горючее, а без него невозможно даже поднимать дроны. Позиции остаются без продовольствия — запасы уменьшаются, а возможности доставить провизию с каждым днем ухудшаются. Не так давно одной группе удалось выйти из города, но другая, следовавшая вслед, сразу попала под огонь противника. Боец подчеркивает, что враг давит со всех сторон, выход чрезвычайно сложен и сопровождается большими потерями. Он также отмечает, что не понимает, как в отчетах можно утверждать о логистике или доставке оборудования НРК, если на передовой эти грузы просто не доходят до подразделений.

Боец предполагает, что определенные пути ухода еще могут быть проходимыми — хоть и под постоянной угрозой FPV-дронов, сбросов и минометного огня. В то же время, он отмечает, что этот шанс сохранится только в случае, если россияне не займут позиции в ближайшее время.

Мирноград з висоти пташиного польоту (листопад 2025) / Відео: 503 Окремий батальйон морської піхоти

«Много раненых, некоторые сидят более ста дней»

Ситуация с эвакуацией раненых также очень сложна. По его словам, некоторые раненые находятся в таких условиях уже более ста дней, не имея возможности выбраться. «За эти дни много раненых, некоторые из них сидят больше ста дней. За все дни, пока я здесь, одного раненого вынесли».

Боец отмечает, что ситуация с каждым днем усложняется. По его словам, «все очень тяжело», и более логичным решением было бы вывести людей из наиболее опасных участков и сосредоточиться на формировании сильных оборонительных линий дальше в тылу, а не «ложить здесь людей». Он предостерегает: «Не дай Бог, если после Мирнограда посыплется фронт — будут 200-е, 300-е и очень много СЗЧ».

Нехватка пехоты и ложь на местах

События вокруг Мирнограда стали прямым следствием провала Покровской обороны. Боец утверждает, что одна из бригад на том направлении неправильно предоставила информацию о прорыве противника. Он говорит, что если бы официально сообщили о том, что российские силы зашли в город, а не скрывали этот факт, была бы возможность быстро организовать зачистку и сдержать врага еще до того, как ситуация превратилась в критическую. По его мнению, задержка с передачей реальных данных привела к тому, что реакция командования произошла слишком поздно, когда линия обороны уже начала ломаться, а возможности для маневра значительно сократились. Теперь последствия этого ощущаются непосредственно в Мирнограде, где украинские подразделения оказались в сложнейших условиях.

Российские войска в Мирнограде / © Telegram / Сергей Стерненко

Добавим, что по оценке DeepState одной из главных причин прорыва в Покровске стала нехватка пехоты на отдельных участках фронта. Аналитки отмечали, что из-за этого командиры на местах вынуждены были самостоятельно принимать решения об уходе, и часто это происходило без должного согласования с высшим командованием. В результате возникала опасная ситуация: отдельные районы уже покидали украинские подразделения, но соседние силы не успевали занять их место, а координационные центры продолжали считать, что оборона там удерживается. Фактически это создало ловушку — штаб был убежден, что позиции контролируются, хотя они уже давно опустели.

Сложная ситуация в Мирнограде касается не только военных — в городе остаются гражданские, в том числе и дети.

Сырский: продолжаем чрезвычайно сложный этап обороны

О «полном захвате» Покровска российская армия заявила 30 ноября. Через несколько дней, 3 декабря, военный обозреватель и журналист Юлиан Репке в материале для Bild также сообщил, что город якобы перешел под контроль российских войск. В то же время, представитель Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина в тот же день подчеркнул: оборона Покровска продолжается, а информация Bild об «оконченном бое» и полном контроле России — не соответствует действительности. Ковалев подчеркнул, что на участке Покровск-Мирноград украинские подразделения работают над восстановлением и содержанием логистических маршрутов, а также активно срывают попытки российских войск формировать штурмовые группы или обходить населенные пункты для дальнейшего продвижения.

РФ заявляет о захвате Покровска. Генштаб опровергает. Источник: DeepState

Своей оценкой ситуации поделился и военнослужащий Евгений Строкань. В сообщении на платформе Х от 3 декабря он писал, что «сегодня был рыбный день под Покровском» и субъективно чувствуется определенное улучшение ситуации — хоть она и остается далекой от стабильной. По его словам, Покровск не спасти, однако в окрестностях «стало лучше», а потери российской пехоты заметно выросли.

Уже 4 декабря Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил: продолжается сложнейший этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Главком снова провел масштабное совещание — от командующих группировок до командиров корпусов. Он подчеркнул, что бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируются попытки россиян накопить пехотные штурмовые группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах украинские бойцы продолжают удерживать определенные районы. Отдельное внимание — логистике: организация дополнительных путей снабжения, своевременная медицинская эвакуация, контрбатарейная борьба и противодействие враждебным БПЛА остаются ключевыми условиями удерживания линии обороны в этой критической точке фронта.

НАТО: Мирноград в фактическом окружении, Покровск почти потерян

Напомним, что, по оценкам НАТО, ситуация в Мирнограде приближается к критической. Аналитики Альянса, работающие с непубличными украинскими данными и разведкой партнеров, фиксируют: город находится практически в окружении. Об этом 3 декабря сообщила «Европейская правда». По их выводам, Мирноград зажат российскими подразделениями почти со всех сторон. Остается только узкий коридор, которым теоретически можно осуществлять выход отдельных украинских сил, однако и находится под плотным огневым контролем врага. Как пояснил высокопоставленный чиновник НАТО, формально это еще не полное окружение, но фактически оно уже существует.

В НАТО также признают: контроль Украины над Покровском почти потерян. По оценкам Альянса, более 95% города находятся под контролем российских войск, а украинские подразделения продолжают сражаться только в отдельных участках, которые еще удается удерживать.

В то же время в Альянсе подчеркивают, что Украина уже готовится к дальнейшей обороне в случае падения Мирнограда и Покровска. Формируются дополнительные рубежи, просматриваются маршруты снабжения и укрепляются позиции на следующих линиях. Ситуация на этом отрезке фронта остается одной из самых напряженных, а развитие событий в Мирнограде может определить характер боев на западе Донбасса в ближайшие недели.