Сырский сообщил, какую часть Покровска контролируют ВСУ

Украинские вооруженные силы продолжают удерживать северную часть Покровска Донецкой области. Битва за город продолжается .

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Продолжаем сложнейший этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска", - сообщил главком.

По его словам, в районе Покровска и Мирнограда украинские военные блокируют попытки россиян накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. В самих городах, подчеркнул Сырский, бойцы продолжают удерживать определенные районы.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что командиры "имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава".

"В ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, проводящих поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника. Для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств", - подчеркнул Сырский.

Напомним, несколько дней назад командование РФ отчиталось за вроде бы полный захват Покровска. Кроме того, немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного военного ВСУ утверждало, что более тысячи украинских военнослужащих в Мирнограде якобы оказались в критическом положении после того, как Россия якобы оккупировала Покровск после 14 месяцев тяжелых боев.

В украинском Генштабе заявили, что эта информация не соответствует действительности. Спикер Дмитрий Лиховой назвал ситуацию в Покровске "крайне сложной". Однако, подчеркнул он, Силы обороны и дальше удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги.