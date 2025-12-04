Атаки на танкеры у побережья Турции: Анкара сделала заявление

Флаг Турции.

Реклама

После атаки против танкеров российского «теневого флота» в Черном море у побережья Турции Анкара призвала Украину и Россию не вовлекать энергетическую инфраструктуру в «ужасную войну».

Об этом заявил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар, пишет Sky News.

Он отметил важность того, чтобы энергетические потоки происходили бесперебойно. Такие маршруты как трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума должны быть безопасными.

Реклама

«Надеемся, что эта ужасная война закончится. Но сегодня мы также призываем все стороны — Россию и Украину — не ввязывать энергетическую инфраструктуру в эту войну», — подчеркнул турецкий министр.

Отметим, что Киев взял на себя ответственность за атаку дронов на два пустых танкера, направлявшихся в российский порт на прошлой неделе в Черном море. Впрочем, он отрицает причастность к другому инциденту, во время которого был атакован танкер под российским флагом, загруженный подсолнечным маслом.

Напомним, 28 ноября Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера «Кайрос» и «Вират», которые находились под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.

На следующий день СМИ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины написали, что это была спецоперация СБУ, проведенная с помощью модернизированных дронов. Танкеры "могли перевозить нефть почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции".