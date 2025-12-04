Атаки на танкери біля узбережжя Туреччини: Анкара зробила заяву

Прапор Туреччини.

Після атаки проти танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі біля узбережжя Туреччини Анкара закликала Україну та Росію не втягувати енергетичну інфраструктуру у «жахливу війну».

Про це заявив турецький міністр енергетики Алпарслан Байрактар, пише Sky News.

Він наголосив на важливості того, щоб енергетичні потоки відбувалися безперебійно. Такі маршрути, як трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, повинні бути безпечними.

«Сподіваємося, що ця жахлива війна закінчиться. Але сьогодні ми також закликаємо всі сторони — Росію та Україну — не вплутувати енергетичну інфраструктуру в цю війну», — наголосив турецький міністр.

Зауважимо, що Київ взяв на себе відповідальність за атаку дронів на два порожніх танкери, що прямували до російського порту минулого тижня в Чорному морі. Втім, він заперечує причетність до іншого інциденту, під час якого було атаковано танкер під російським прапором, завантажений соняшниковою олією.

Нагадаємо, 28 листопада Чорному морі неподалік турецького узбережжя майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери «Кайрос» та «Вірат», які перебували під міжнародними санкціями через перевезення російської нафти.

Наступного дня ЗМІ з посиланням на джерело в Службі безпеки України написали, що це була спецоперація СБУ, проведена за допомогою модернізованих дронів. Танкери «могли перевозити нафту майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції».