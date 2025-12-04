- Дата публикации
В "Укрэнерго" назвали срок, когда смогут сократить время отключений
В «Укрэнерго» анонсировали сокращение времени отключений «после Николая».
Сокращение времени отключений электроэнергии возможно «после Николая».
Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
По его словам, темпы восстановления энергетики достаточно быстрые, «но есть разные попадания».
«Достаточно много попаданий быстро восстанавливают, особенно если это повреждение проводов на линиях. К сожалению, когда есть повреждения трансформаторных подстанций, восстановление занимает больше времени», — сказал Зайченко.
Глава «Укрэнерго» утешил украинцев, что есть признаки, что можно будет сокращать время отключения света.
«Конечно, признаки есть, потому что работают ремонтники. Как минимум, я могу говорить о нашей компании. Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые работают круглосуточно. И уже в ближайшее время, если к Николаю, конечно, к сожалению, не удастся сделать такой подарок, но после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены», — говорит Зайченко. (Заметим, что день святого Николая по новому стилю отмечают в Украине 6 декабря.)
Он добавил, что «коллеги, работающие с генерацией, также выполняют свою работу, и после включения генерирующего оборудования ситуация также будет улучшаться».
