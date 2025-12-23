В тренче и с совершенно новой прической: княгиня Шарлин сходила с семьей на представление

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Реклама

Князь Альбер II посетил вместе со своей женой княгиней Шарлин и сестрой принцессой Стефанией открытие шоу «Монако под звездами».

Присутствие нескольких членов династии подчеркивает значимость мероприятия, поскольку это благотворительное представление. Цель шоу — сбор средств для различных благотворительных организаций, поддерживаемых Шарлин, которая является главным покровителем мероприятия.

Снимками и видео поделились в Instagram княжеского дома.

Реклама

Княгиня Шарлин приехала на мероприятие в замшевом тренче от Hammour Paris верблюжьего цвета, обута в высокие сапоги цвета карамели от Miu Miu, а в руках держала сумку от Prada. Шарлин снова распусила волосы, как и в прошлый раз, когда посещала приют для животных, удивив тем, что давно не носит короткую стрижку.

(листайте фото вправо)

Кстати, именно такую прическу носила будущая княгиня, когда только познакомилась со своим мужем.