У тренчі та з цілком новою зачіскою: княгиня Шарлін сходила із сім’єю на виставу

Княжа родина Монако поки що не збирається вирушати на різдвяні канікули.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II та княгиня Шарлін

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II відвідав разом зі своєю дружиною княгинею Шарлін та сестрою принцесою Стефанією відкриття шоу «Монако під зірками».

Присутність кількох членів династії наголошує на значущості заходу, оскільки це благодійна подія. Мета шоу — зібрати кошти для різних благодійних організацій, які підтримує Шарлін, яка є головною покровителькою заходу.

Знімками та відео поділилися у Instagram княжого дому.

Княгиня Шарлін приїхала на захід у замшевому тренчі від Hammour Paris верблюжого кольору, взута у високі чоботи кольору карамелі від Miu Miu, а в руках тримала сумку від Prada. Шарлін знову розпустила волосся, як і минулого разу, коли відвідувала притулок для тварин, здивувавши тим, що давно не носить коротку стрижку.

(гортайте фото праворуч)

До речі, саме таку зачіску носила майбутня княгиня, коли познайомилася зі своїм чоловіком.

