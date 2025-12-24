ТСН в социальных сетях

Враг атакует пригород Харькова — что известно

По меньшей мере четыре взрыва прогремели вблизи Харькова во время вражеской атаки.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

Вражеские войска атаковали пригород Харькова. Известно о как минимум четырех взрывах.

Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По словам Терехова, зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва. В 10:35 Синегубов уточнил, что последствия попаданий сейчас выясняют.

«На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали об активной воздушной угрозе именно на Харьковщине. Утром в регионе фиксировали разведывательные беспилотники противника. Кроме этого, неоднократно поступали предупреждения о скоростных целях с севера в направлении Харькова и области, в частности в сторону Старого Салтова, а также движение БпЛА над окрестностями города и в направлении населенных пунктов Харьковщины.

Напомним, 23 декабря российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Чернигове. Удар пришелся на девятый этаж здания, вызвав пожар и значительные разрушения.

