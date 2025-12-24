ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакує передмістя Харкова — що відомо

Щонайменше чотири вибухи пролунали поблизу Харкова під час ворожої атаки.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вибух

Вибух / © Associated Press

Ворожі війська атакували передмістя Харкова. Відомо про щонайменше чотири вибухи.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, зафіксовано щонайменше чотири вибухи. О 10:35 Синєгубов уточнив, що наслідки влучань наразі з’ясовують.

«На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», — йдеться в повідомленні.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про активну повітряну загрозу саме на Харківщині. Зранку в регіоні фіксували розвідувальні безпілотники противника. Окрім цього, неодноразово надходили попередження про швидкісні цілі з півночі в напрямку Харкова та області, зокрема у бік Старого Салтова, а також рух БпЛА над околицями міста й у напрямку населених пунктів Харківщини.

Нагадаємо, 23 грудня російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Чернігові. Удар припав на дев’ятий поверх будівлі, спричинивши пожежу та значні руйнування.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie