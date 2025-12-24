Вибух / © Associated Press

Реклама

Ворожі війська атакували передмістя Харкова. Відомо про щонайменше чотири вибухи.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, зафіксовано щонайменше чотири вибухи. О 10:35 Синєгубов уточнив, що наслідки влучань наразі з’ясовують.

Реклама

«На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», — йдеться в повідомленні.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про активну повітряну загрозу саме на Харківщині. Зранку в регіоні фіксували розвідувальні безпілотники противника. Окрім цього, неодноразово надходили попередження про швидкісні цілі з півночі в напрямку Харкова та області, зокрема у бік Старого Салтова, а також рух БпЛА над околицями міста й у напрямку населених пунктів Харківщини.

Нагадаємо, 23 грудня російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Чернігові. Удар припав на дев’ятий поверх будівлі, спричинивши пожежу та значні руйнування.