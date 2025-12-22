РФ відмовляється звільняти будівлю консульства попри наказ МЗС Польщі: подробиці

Посольство РФ (ілюстративне фото) / © Reuters

Реклама

Влада Гданська готується до тривалого судового процесу через відмову Російської Федерації добровільно залишити приміщення генерального консульства. Термін роботи установи спливає опівночі 23 грудня. Проте Москва вже заявила про намір залишити там свого співробітника.

Про це повідомляє RMF24.

Юридична пастка Москви

Зазначається, що попри рішення міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про закриття консульства, російська сторона вдалася до дипломатичних маневрів. Посольство РФ офіційно повідомило мерію Гданська, що в будівлях за адресою вулиця Баторего, 13 і 15 надалі проживатиме «адміністративно-технічний співробітник посольства».

Реклама

Росія стверджує, що нерухомість є її «дипломатичною власністю», і вимагає забезпечити її недоторканність. Натомість віцепрезидентка Гданська Емілія Лодзінська наголосила: згідно з земельними реєстрами, власником об’єктів є Державне казначейство Польщі, а претензії РФ є хибними.

Мільйонні борги та судові перспективи

Історія користування віллами на вулиці Баторего сягає 1951 року, коли СРСР отримав їх у безоплатне користування. Після розпаду Союзу право власності перейшло до Польщі, проте російські дипломати десятиліттями ігнорували рахунки.

За період 2013–2023 років Гданськ нарахував Росії борг у розмірі 5,5 млн злотих плюс ще 3 млн злотих відсотків. Консульство систематично не відповідало на запити щодо оплати та не виконувало рішення судів.

Оскільки Росія відмовляється фізично передати приміщення, польська сторона планує діяти через Генеральну прокуратуру. Після 23 грудня будівлі втратять захист Віденської конвенції. Казначейство подасть до суду вимогу про звільнення майна. Після рішення суду буде проведено процедуру вилучення нерухомості.

Реклама

Юристи Гданської ратуші попереджають, що процес виселення може тривати кілька років, адже польське законодавство забороняє входити до будівлі до остаточного рішення суду.

Нагадаємо, консульство РФ в Австралії переховує у своїй будівлі злочинця — прихильника «руского міра».

Раніше повідомлялося, що Росія вирішила скасувати військові угоди з 11 західними країнами, включно з Румунією та Польщею, тим самим демонструючи суттєву зміну в оборонних відносинах Москви з країнами НАТО.