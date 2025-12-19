Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміті ЄС / © Associated Press

Реклама

У четвер, 18 грудня, лідери ЄС на саміті в Брюсселі відклали розгляд питання щодо використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні на пізніший термін, посунувши його у порядку денному.

Про це повідомляє Politico.

Як відомо, на саміті ЄС обговорюється ідея використання заморожених у Європі російських активів для надання Україні так званого «репараційного кредиту». Українці почнуть погашати кредит лише після того, як Росія почне виплачувати репарації.

Реклама

За інформацією видання, президент Європейської ради Антоніу Кошта вирішив змінити порядок денний і відкласти найскладніше питання, щоб дати технічним командам додатковий час для пошуку компромісу. Такі консультації можуть тривати кілька годин і затягнутися до пізньої ночі.

Якщо домовленості щодо фінансування України не вдасться досягти сьогодні, переговори продовжать наступного дня, 19 грудня.

Поки тривають офіційні засідання, «за лаштунками» саміту проходять напружені переговори Єврокомісії з лідерами окремих держав.

За інформацією дипломатичних джерел, ці закриті консультації мають на меті подолати спротив найбільш скептично налаштованих краї та розробити такий механізм фінансування, який неможливо буде заблокувати.

Реклама

Зокрема, у кулуарах тривають інтенсивні переговори Єврокомісії з главою бельгійського уряду Бартом де Вевером. Ця зустріч є критично важливою для подолання розбіжностей, що затримують ухвалення українського пакета.

Очільник бельгійського уряду Барт де Вевер (в центрі) на саміті ЄС / © Associated Press

Посадовці ЄС переконують Бельгію, що розроблені гарантії мінімізують юридичні та фінансові ризики конфіскації російських активів. Позиція Брюсселя є вирішальною, адже більшість заморожених коштів РФ зосереджена саме в бельгійському депозитарії Euroclear.

Зазначається, що питання України відклали, аби не виносити розбіжності у публічну площину. Мета такої паузи — перенести дискусію у неформальне русло, де знайти спільну мову та уникнути блокування допомоги значно простіше.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков на саміті ЄС 18 грудня заявив, що його країна підтримає використання заморожених російських активів для допомоги України, але за умови, що фінансування репараційної позики погодять інші країни Європейського Союзу.

Реклама

Тоді ж прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про переламний момент у використанні заморожених російських активів для допомоги Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не отримає репараційний кредит коштом заморожених російських активів, вона стане вразливою, а очільник Кремля Володимир Путін відмовиться від будь-яких дипломатичних шляхів закінчення війни.