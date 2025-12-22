Посольство РФ (иллюстративное фото) / © Reuters

Реклама

Власти Гданьска готовятся к длительному судебному процессу из-за отказа Российской Федерации добровольно покинуть помещение генерального консульства. Срок работы учреждения истекает в полночь 23 декабря. однако Москва уже заявила о намерении оставить там своего сотрудника.

Об этом сообщает RMF24.

Юридическая ловушка Москвы

Отмечается, что, несмотря на решение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о закрытии консульства, российская сторона прибегла к дипломатическим маневрам. Посольство РФ официально сообщило мэрию Гданьска, что в зданиях по адресу улица Баторего, 13 и 15, в дальнейшем будет проживать «административно-технический сотрудник посольства».

Реклама

Россия утверждает, что недвижимость является ее «дипломатической собственностью» и требует обеспечить ее неприкосновенность. Вице-президент Гданьска Эмилия Лодзинская отметила: согласно земельным реестрам, владельцем объектов является Государственное казначейство Польши, а претензии РФ ошибочны.

Миллионные долги и судебные перспективы

История пользования виллами на улице Баторего уходит в 1951 году, когда СССР получил его в безвозмездное пользование. После распада Союза право собственности перешло в Польшу, однако российские дипломаты десятилетиями игнорировали счета.

За период 2013-2023 годов Гданьск насчитал России долг в размере 5,5 млн злотых, плюс еще 3 млн злотых процентов. Консульство систематически не отвечало на запросы по оплате и не выполняло решения судов.

Поскольку Россия отказывается физически передать помещение, польская сторона планирует действовать через Генеральную прокуратуру. После 23 декабря здания лишатся защиты Венской конвенции. Казначейство подаст в суд требование об увольнении имущества. После решения суда будет проведена процедура изъятия недвижимости.

Реклама

Юристы Гданьской ратуши предупреждают, что процесс выселения может занять несколько лет, ведь польское законодательство запрещает входить в здание до окончательного решения суда.

Напомним, консульство РФ в Австралии скрывает в своем здании преступника — сторонника русского мира.

Ранее сообщалось, что Россия решила отменить военные соглашения с 11 западными странами, включая Румынию и Польшу, тем самым демонстрируя существенное изменение в оборонных отношениях Москвы со странами НАТО.