Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 - мониторы

© Википедия

Реклама

По данным мониторинговых каналов, два борта Ту-95МС взлетели с аэродрома «Белая», еще два борта Ту-160 – с аэродрома «Украинка». Информация была зафиксирована на 00:25.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Сообщается, что самолеты приняли западный курс в направлении Каспийского региона РФ. В случае выполнения боевой задачи вход стратегической авиации в Саратовскую область возможен после пяти часов.

Реклама

Количество бортов и дальнейшие действия авиации уточняются. О фактических угрозах обещают сообщать по отдельности.