Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 - мониторы
В России зафиксировали взлет четырех стратегических бомбардировщиков – двух Ту-95МС и двух Ту-160, что может свидетельствовать о подготовке к боевому применению.
По данным мониторинговых каналов, два борта Ту-95МС взлетели с аэродрома «Белая», еще два борта Ту-160 – с аэродрома «Украинка». Информация была зафиксирована на 00:25.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Сообщается, что самолеты приняли западный курс в направлении Каспийского региона РФ. В случае выполнения боевой задачи вход стратегической авиации в Саратовскую область возможен после пяти часов.
Количество бортов и дальнейшие действия авиации уточняются. О фактических угрозах обещают сообщать по отдельности.