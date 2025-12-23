ТСН в социальных сетях

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 - мониторы

В России зафиксировали взлет четырех стратегических бомбардировщиков – двух Ту-95МС и двух Ту-160, что может свидетельствовать о подготовке к боевому применению.

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 - мониторы

© Википедия

По данным мониторинговых каналов, два борта Ту-95МС взлетели с аэродрома «Белая», еще два борта Ту-160 – с аэродрома «Украинка». Информация была зафиксирована на 00:25.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Сообщается, что самолеты приняли западный курс в направлении Каспийского региона РФ. В случае выполнения боевой задачи вход стратегической авиации в Саратовскую область возможен после пяти часов.

Количество бортов и дальнейшие действия авиации уточняются. О фактических угрозах обещают сообщать по отдельности.

