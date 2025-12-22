Кельтский гороскоп деревьев на 22-28 декабря 2025: неделя после солнцестояния и мягкого входа в новый цикл

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Неделя после зимнего солнцестояния в кельтской традиции считается временем укоренения нового света. Это не период активных действий, а фаза внутренней настройки, стабилизации и постепенного возвращения сил.

Кельтские деревья на этой неделе поддерживают спокойствие, внутреннюю честность, завершение старика и формирование новых намерений без спешки.

Гороскоп на 22-28 декабря 2025 года

Овен — Ольха

Направленное действие, внутренний импульс.

Прогноз: Вы испытываете желание двигаться вперед, но неделю советует не торопиться. Лучше определить направление и подготовить почву для действий в январе.

Телец — Сосна

Стабильность, выносливость, опора.

Прогноз: Неделя способствует заземлению. Хорошо заниматься домом, телом, финансами, создавать чувство безопасности и порядка.

Близнецы — Ясень

Движение, идеи, формирование будущего.

Прогноз: Возникают мысли и планы на новый год. Не все еще ясно, но направление уже вырисовывается. Дайте идеям пора созреть.

Рак — Яблоня

Тепло, забота, эмоциональное восстановление.

Прогноз: Очень мягкий период. Хорошо быть с близкими, восстанавливать силы, позволить себе покой и беспокойство без чувства вины.

Лев — Кедр

Достоинство, внутренняя сила, самоуважение.

Прогноз: Вы понимаете свою ценность независимо от внешних оценок. Неделя поддерживает внутреннюю стабильность и зрелое лидерство.

Дева — Орешник

Мудрость, анализ, внутренние выводы.

Прогноз: Вы подводите итоги года. Прекрасное время для анализа, планирования, спокойного мышления и стратегических заметок.

Весы — Олива

Мир, баланс, примирение.

Прогноз: Неделя способствует внутреннему равновесию. Вы можете отпустить напряжение, примириться с прошлым и обрести покой в настоящем.

Скорпион — Бузина

Завершение, очищение, трансформация.

Прогноз: Старый цикл окончательно закрывается. Это период внутреннего очищения, даже если он происходит тихо и без внешних событий.

Стрелец — Береза

Обновление, новое начало.

Прогноз: Внутри возникает чувство нового старта. Неделя хорошо подходит для формирования намерений и мягкого перезапуска.

Козерог — Дуб

Устойчивость, ответственность, долгий путь.

Прогноз: Вы держите курс. Даже в тишине этой недели вы укрепляете фундамент будущих решений и действий.

Водолей — Тополь

Самосознание, честность с собой.

Прогноз: Вы ясно понимаете, что вы хотите изменить в новом году. Неделя для внутренних решений, без необходимости что-то объяснять другим.

Рыбы — Ива

Интуиция, духовная чувствительность.

Прогноз: Вы очень чувствительны к энергиям периода. Полезны тишина, вода, отдых, ежедневник и мягкие духовные практики.

22-28 декабря - это неделя тишины после перелома, когда новый свет уже родился, но еще требует осторожного отношения. Кельтские деревья рекомендуют не торопиться, беречь ресурс и позволить новому циклу сформироваться естественно. Именно в этой тишине закладывается сила в следующем году.

