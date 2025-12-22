- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 22-28 декабря 2025: неделя после солнцестояния и мягкого входа в новый цикл
Период с 22 по 28 декабря помогает закрепить изменения, рожденные в день зимнего солнцестояния и осторожно адаптироваться к энергии нового года.
Неделя после зимнего солнцестояния в кельтской традиции считается временем укоренения нового света. Это не период активных действий, а фаза внутренней настройки, стабилизации и постепенного возвращения сил.
Кельтские деревья на этой неделе поддерживают спокойствие, внутреннюю честность, завершение старика и формирование новых намерений без спешки.
Гороскоп на 22-28 декабря 2025 года
Овен — Ольха
Направленное действие, внутренний импульс.
Прогноз: Вы испытываете желание двигаться вперед, но неделю советует не торопиться. Лучше определить направление и подготовить почву для действий в январе.
Телец — Сосна
Стабильность, выносливость, опора.
Прогноз: Неделя способствует заземлению. Хорошо заниматься домом, телом, финансами, создавать чувство безопасности и порядка.
Близнецы — Ясень
Движение, идеи, формирование будущего.
Прогноз: Возникают мысли и планы на новый год. Не все еще ясно, но направление уже вырисовывается. Дайте идеям пора созреть.
Рак — Яблоня
Тепло, забота, эмоциональное восстановление.
Прогноз: Очень мягкий период. Хорошо быть с близкими, восстанавливать силы, позволить себе покой и беспокойство без чувства вины.
Лев — Кедр
Достоинство, внутренняя сила, самоуважение.
Прогноз: Вы понимаете свою ценность независимо от внешних оценок. Неделя поддерживает внутреннюю стабильность и зрелое лидерство.
Дева — Орешник
Мудрость, анализ, внутренние выводы.
Прогноз: Вы подводите итоги года. Прекрасное время для анализа, планирования, спокойного мышления и стратегических заметок.
Весы — Олива
Мир, баланс, примирение.
Прогноз: Неделя способствует внутреннему равновесию. Вы можете отпустить напряжение, примириться с прошлым и обрести покой в настоящем.
Скорпион — Бузина
Завершение, очищение, трансформация.
Прогноз: Старый цикл окончательно закрывается. Это период внутреннего очищения, даже если он происходит тихо и без внешних событий.
Стрелец — Береза
Обновление, новое начало.
Прогноз: Внутри возникает чувство нового старта. Неделя хорошо подходит для формирования намерений и мягкого перезапуска.
Козерог — Дуб
Устойчивость, ответственность, долгий путь.
Прогноз: Вы держите курс. Даже в тишине этой недели вы укрепляете фундамент будущих решений и действий.
Водолей — Тополь
Самосознание, честность с собой.
Прогноз: Вы ясно понимаете, что вы хотите изменить в новом году. Неделя для внутренних решений, без необходимости что-то объяснять другим.
Рыбы — Ива
Интуиция, духовная чувствительность.
Прогноз: Вы очень чувствительны к энергиям периода. Полезны тишина, вода, отдых, ежедневник и мягкие духовные практики.
22-28 декабря - это неделя тишины после перелома, когда новый свет уже родился, но еще требует осторожного отношения. Кельтские деревья рекомендуют не торопиться, беречь ресурс и позволить новому циклу сформироваться естественно. Именно в этой тишине закладывается сила в следующем году.
