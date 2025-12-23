ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Елена Кузьмич
В ночь на 22 декабря 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

  • Группы вражеских ударных БпЛА в Татарбунарском р-не, двигаются в направлении Арциза;

  • Еще группы враждебных БПЛА из Херсона зашли в Черное море, вектором движения на Татарбунары;

  • Вражеские БпЛА на севере и западе Харьковщины, курс южный;

  • Группы враждебных БПЛА с востока на запад Сумщины, вектор движения на Черниговщину;

  • БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

  • БпЛА в Донецкой области курсом на Днепропетровщину.

