- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 22 декабря 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Группы вражеских ударных БпЛА в Татарбунарском р-не, двигаются в направлении Арциза;
Еще группы враждебных БПЛА из Херсона зашли в Черное море, вектором движения на Татарбунары;
Вражеские БпЛА на севере и западе Харьковщины, курс южный;
Группы враждебных БПЛА с востока на запад Сумщины, вектор движения на Черниговщину;
БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
БпЛА в Донецкой области курсом на Днепропетровщину.