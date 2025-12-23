Звезда сериала "Очень странные дела" вышла на красную дорожку в кожаном жакете на голое тело

Наталья Дайер / © Associated Press

Американская актриса Наталья Дайер посетила празднование финального сезона сериала «Очень странные дела», которое состоялось в музее Пейли в Нью-Йорке.

Для своего появления звезда выбрала кожаный образ total black от бренда McQueen. На ней были прямые брюки и жакет интересного кроя со скрытыми застежками, который она надела на голое тело. Наталья блеснула перед камерами плоским животом.

Аутфит Дайер дополнила черными туфлями-лодочками. У актрисы была укладка с боковым пробором и нежный макияж с прозрачным блеском на губах. Наталья украсила уши небольшими серьгами-кольцами с камнями, а руки — золотыми кольцами.

Напомним, ранее Наталья Дайер попала под прицел папарацци в самой трендовой шубе года.