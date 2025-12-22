- Дата публикации
Позировала в примерочной: модель в кожаных мини-шортах похвасталась красивыми ногами, намазанными маслом
Джессика Гейл продемонстрировала кожаный лук, который ей очень идет.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — устроила импровизированную фотосессию во время шопинга в примерочной. Снимки она опубликовала в Instagram.
Красавица позировала в черной кожаной куртке с высоким воротником-стойкой и черных кожаных мини-шортах, которые прекрасно подчеркнули ее стройные ноги, которые она намазала маслом для блеска.
Аутфит Джесс дополнила черными остроносыми лакированными слингбэками на шпильках. У нее были распущенные волосы и нежный макияж.
Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала соблазнительный образ в черном платье с обнаженной спиной, под которым не было бюстгальтера.