Позировала в примерочной: модель в кожаных мини-шортах похвасталась красивыми ногами, намазанными маслом

Джессика Гейл продемонстрировала кожаный лук, который ей очень идет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — устроила импровизированную фотосессию во время шопинга в примерочной. Снимки она опубликовала в Instagram.

Красавица позировала в черной кожаной куртке с высоким воротником-стойкой и черных кожаных мини-шортах, которые прекрасно подчеркнули ее стройные ноги, которые она намазала маслом для блеска.

Аутфит Джесс дополнила черными остроносыми лакированными слингбэками на шпильках. У нее были распущенные волосы и нежный макияж.

Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала соблазнительный образ в черном платье с обнаженной спиной, под которым не было бюстгальтера.

