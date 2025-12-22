ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
43
1 хв

Позувала у примірочній: модель у шкіряних мінішортах похизувалася гарними ногами, намащеними олійкою

Джессіка Гейл продемонструвала шкіряний лук, який їй дуже пасує.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — влаштувала імпровізовану фотосесію під час шопінгу у примірочній. Знімки вона опублікувала в Instagram.

Красуня позувала у чорній шкіряній куртці з високим коміром-стійкою і чорних шкіряних мінішортах, що чудово підкреслили її стрункі ноги, які вона намастила олійкою для блиску.

Аутфіт Джес доповнила чорними гостроносими лакованими слінгбеками на шпильках. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала спокусливий образ у чорній сукні з оголеною спиною, під якою не було бюстгальтера.

