- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала у примірочній: модель у шкіряних мінішортах похизувалася гарними ногами, намащеними олійкою
Джессіка Гейл продемонструвала шкіряний лук, який їй дуже пасує.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — влаштувала імпровізовану фотосесію під час шопінгу у примірочній. Знімки вона опублікувала в Instagram.
Красуня позувала у чорній шкіряній куртці з високим коміром-стійкою і чорних шкіряних мінішортах, що чудово підкреслили її стрункі ноги, які вона намастила олійкою для блиску.
Аутфіт Джес доповнила чорними гостроносими лакованими слінгбеками на шпильках. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала спокусливий образ у чорній сукні з оголеною спиною, під якою не було бюстгальтера.