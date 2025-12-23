Зірка серіалу "Дивні дива" вийшла на червону доріжку у шкіряному жакеті на голе тіло

Наталія Даєр / © Associated Press

Американська акторка Наталія Даєр відвідала святкування фінального сезону серіалу «Дивні дива», яке відбулося у музеї Пейлі у Нью-Йорку.

Для своєї появи зірка обрала шкіряний образ total black від бренду McQueen. На ній були прямі штани і жакет цікавого крою з прихованими застібками, який вона одягла на голе тіло. Вона блиснула перед камерами пласким животом.

Аутфіт Даєр доповнила чорними туфлями-човниками. В акторки було укладання з боковим проділом і ніжний макіяж із прозорим блиском на губах. Наталія прикрасила вуха невеликими сережками-кільцями з камінням, а руки — золотими каблучками.

Нагадаємо, раніше Наталія Даєр потрапила під приціл папараці у найтрендовішій шубі року.