- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка серіалу "Дивні дива" вийшла на червону доріжку у шкіряному жакеті на голе тіло
30-річна Наталія Даєр обрала для своєї появи на івенті шкіряний образ total black від бренду McQueen.
Американська акторка Наталія Даєр відвідала святкування фінального сезону серіалу «Дивні дива», яке відбулося у музеї Пейлі у Нью-Йорку.
Для своєї появи зірка обрала шкіряний образ total black від бренду McQueen. На ній були прямі штани і жакет цікавого крою з прихованими застібками, який вона одягла на голе тіло. Вона блиснула перед камерами пласким животом.
Аутфіт Даєр доповнила чорними туфлями-човниками. В акторки було укладання з боковим проділом і ніжний макіяж із прозорим блиском на губах. Наталія прикрасила вуха невеликими сережками-кільцями з камінням, а руки — золотими каблучками.
Нагадаємо, раніше Наталія Даєр потрапила під приціл папараці у найтрендовішій шубі року.