Шоу-бізнес
136
Зірка серіалу "Дивні дива" вийшла на червону доріжку у шкіряному жакеті на голе тіло

30-річна Наталія Даєр обрала для своєї появи на івенті шкіряний образ total black від бренду McQueen.

Аліна Онопа
Наталія Даєр

Наталія Даєр / © Associated Press

Американська акторка Наталія Даєр відвідала святкування фінального сезону серіалу «Дивні дива», яке відбулося у музеї Пейлі у Нью-Йорку.

Для своєї появи зірка обрала шкіряний образ total black від бренду McQueen. На ній були прямі штани і жакет цікавого крою з прихованими застібками, який вона одягла на голе тіло. Вона блиснула перед камерами пласким животом.

Наталія Даєр / © Associated Press

Наталія Даєр / © Associated Press

Аутфіт Даєр доповнила чорними туфлями-човниками. В акторки було укладання з боковим проділом і ніжний макіяж із прозорим блиском на губах. Наталія прикрасила вуха невеликими сережками-кільцями з камінням, а руки — золотими каблучками.

Наталія Даєр / © Associated Press

Наталія Даєр / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Наталія Даєр потрапила під приціл папараці у найтрендовішій шубі року.

