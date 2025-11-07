ТСН у соціальних мережах

У напівпрозорій сукні: дочка Уми Турман відвідала прем'єру останнього сезону "Дивних див"

Сукня Маї була простою, але повністю відповідала стилю, який вона для себе обрала.

Мая Гоук

Мая Гоук / © Associated Press

Дочка голлівудської зірки Уми Турман — 27-річна акторка Мая Гоук — відвідала прем’єру п’ятого сезону серіалу «Дивні дива» в Лос-Анджелесі. У цьому шоу дівчина є виконавицею однієї з ключових ролей.

На червоній доріжці Мая з’явилася в ніжній і дуже лаконічній сукні від Модного дому Prada. Вона вбралася у сукню з напівпрозорого шифону, що була без рукавів і з дуже довгою спідницею зі шлейфом. Сукня просвічувалася, тож акторка носила з нею в чорну спідню білизну.

Мая Гоук / © Associated Press

Мая Гоук / © Associated Press

Волосся Мая розпустила, доповнила вбрання кількома прикрасами і ніжним макіяжем.

Позувала на заході акторка з колегою по серіалу Джо Кірі, який одягнув на прем’єру останнього сезону культового серіалу трохи зухвалий образ у чорному кольорі від Модного дому Gucci.

Мая Гоук і Джо Кірі / © Associated Press

Мая Гоук і Джо Кірі / © Associated Press

Також прем’єру відвідала головна зірка шоу — 21-річна Міллі Боббі Браун, яка вбралася в чорне драматичне вбрання від бренду Rodarte з рюшами і пір’ям.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

