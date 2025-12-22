Лорен Санчес і Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян опублікувала в Instagram Stories спільне фото зі свожю подругою, дружиною Джеффа Безоса — Лорен Санчес, яка відсвяткувала своє 56-річчя.

На світлині Кім позувала у пікантній червоній сукні по фігурі з вирізами, лямками і кулісками. У неї було хвилясте укладання, макіяж у нюдово-бронзових відтінках і нюдовий довгий манікюр.

На Санчес була чорна обтисла латексна сукня з драпуванням, під яку вона не одягла бюстгальтер. Лорен зробила ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і доповнила аутфіт чорною плетеною сумкою із золотою ручкою. У вухах у неї були золоті сережки-люстри.

Зірка реаліті привітала подругу з днем народження теплими словами: «З днем народження, найпрекрасніша дівчинко! Ти завжди піднімаєш настрій усім навколо. Я ніколи в житті не зустрічала веселішої душі!!! Я люблю тебе», — написала Кім на фото.

