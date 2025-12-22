Росія знову вдарила по Одесі: що стало ціллю

Стовп диму

Ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби», — деталізував він.

Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила.

Очікуємо деталей.

«Спроба відрізати Бессарабію — це точно спроба відрізати південь області від материкової частини Одещини і питання ускладнити нашу логістику, зокрема логістичні маршрути до Європи, які для нас є критичними і важливими для торгівлі, для нашої економічної ситуації. Росіяни це усвідомлюють», — наголосив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.