ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

Росія знову вдарила по Одесі: що стало ціллю

Через удар дронів по Одеській області пошкоджень зазнала припортова інфраструктура.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму

Ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби», — деталізував він.

Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила.

Очікуємо деталей.

Раніше експерт пояснив ціль РФ щодо Одещини.

«Спроба відрізати Бессарабію — це точно спроба відрізати південь області від материкової частини Одещини і питання ускладнити нашу логістику, зокрема логістичні маршрути до Європи, які для нас є критичними і важливими для торгівлі, для нашої економічної ситуації. Росіяни це усвідомлюють», — наголосив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

Дата публікації
Кількість переглядів
320
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie