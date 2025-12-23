ТСН у соціальних мережах

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 22 грудня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

  • Групи ворожих ударних БпЛА у Татарбунарському р-ні., рухаються у напрямку Арцизу;

  • Ще групи ворожих БпЛА  з Херсонщини зайшли у Чорне море, вектором руху на Татарбунари;

  • Ворожі БпЛА на півночі та заході Харківщини, курс південний;

  • Групи ворожих БпЛА зі сходу на захід Сумщини, вектором руху на Чернігівщину;

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

  • БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину.

