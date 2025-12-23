- Дата публікації
-
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 22 грудня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Групи ворожих ударних БпЛА у Татарбунарському р-ні., рухаються у напрямку Арцизу;
Ще групи ворожих БпЛА з Херсонщини зайшли у Чорне море, вектором руху на Татарбунари;
Ворожі БпЛА на півночі та заході Харківщини, курс південний;
Групи ворожих БпЛА зі сходу на захід Сумщини, вектором руху на Чернігівщину;
БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину.