Чому окупанти так "вчепилися" в Купʼянськ: військовий пояснив

Куп'янськ / © Getty Images

Військовий пояснив, чому окупанти так «вчепилися» в Купʼянськ. Передовсім це — логістична артерія.

Про це в ефірі «Вечір.LIVE» заявив інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади «Помста» Вʼячеслав Федорченко.

Він пояснив, що Купʼянський напрямок — це в першу чергу логістична артерія та важливий рубіж оборони.

«Перетнувши річку Оскіл і захопивши Куп’янськ, у ворога відкриваються дві дороги до двох дверей. Перші двері — це Харків. А другі — вже безпосередньо захід в тил нашим підрозділам на Донбасі», — пояснив він.

Федорченко додав, що у Купʼянську тривають важкі бої, і це обумовлено міською забудовою. Так, ворог може бути будь-де, на відміну від відкритої місцевості, яку легко контролювати візуально.

«360 градусів довкола тебе може бути ворог. Евакуація поранених ускладнюється, адже як поранений, так і евакуаційна група потраплятимуть в пастку», — зазначив він.

Він також прокоментував заяви росіян про «повне захоплення Куп’янська».

«Але завдяки стабілізаційним діям, відвазі хлопців вдалося відрізати ворога від логістики, тим самими — повернути контроль над містом», — зазначив він.

Раніше йшлося про перспективу повної деокупації важливого стратегічного міста. Йдеться про Куп’янськ.

Так, по Куп’янську-Правобережному Сили оборони продовжують заходи щодо вибиття противника з самого міста, його диверсійно-розвідувальних груп.

«Це вдається робити успішно, тому що на поточний момент противник блокований на північній околиці, не можуть інфільтруватися до міста, не можуть забезпечити логістично свої підрозділи необхідними вантажами. Вся доставка відбувається вантажами лише по повітрю. Тому за моїм переконанням, в осяжній перспективі за підтримки українського народу ми зможемо виконати завдання щодо повної деокупації міста Куп’янська…», — підсумував Юрій Федоренк