Купянск

Военный объяснил, почему кафиры так «вцепились» в Купянск. Прежде всего это логистическая артерия.

Об этом в эфире «Вечер.LIVE» заявил инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки бригады «Месть» Вячеслав Федорченко.

Он пояснил, что Купянское направление — это, в первую очередь, логистическая артерия и важный рубеж обороны.

«Перетнув реку Оскол и захватив Купянск, у врага открываются две дороги к двум дверям. Первая дверь — это Харьков. А вторые — уже непосредственно мероприятие в тыл нашим подразделениям на Донбассе», — объяснил он.

Федорченко добавил, что в Купянске продолжаются тяжелые бои, и это обусловлено городской застройкой. Да, враг может быть где угодно, в отличие от открытой местности, которую легко контролировать визуально.

«360 градусов вокруг тебя может быть враг. Эвакуация раненых осложняется, ведь как раненая, так и эвакуационная группа будут попадать в ловушку», — отметил он.

Он также прокомментировал заявления россиян о «полном восторге Купянска».

«Но благодаря стабилизационным действиям, отваге ребят удалось отрезать врага от логистики, тем самым вернуть контроль над городом», — отметил он.

Раньше речь шла о перспективе полной деоккупации важного стратегического города. Речь идет о Купянске.

Так, по Купянско-Правобережному Силу обороны продолжают меры по избиению противника из самого города, его диверсионно-разведывательных групп.

«Это удается делать успешно, потому что на текущий момент противник блокирован на северной окраине, не может инфильтрироваться в город, не может обеспечить логистически свои подразделения необходимыми грузами. Вся доставка производится грузами только по воздуху. Поэтому, по моему убеждению, в обозримой перспективе при поддержке украинского народа мы сможем выполнить задачу по полной деоккупации города Купянска…», — подытожил Юрий Федоренк