Невероятные красавицы: Ким Кардашьян в красном платье, Лорен Санчес - в черном

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram Stories совместное фото со своей подругой, женой Джеффа Безоса — Лорен Санчес, которая отпраздновала свое 56-летие.

На фотографии Ким позировала в пикантном красном платье по фигуре с вырезами, лямками и кулисками. У нее была волнистая укладка, макияж в нюдово-бронзовых оттенках и нюдовый длинный маникюр.

На Санчес было черное обтягивающее латексное платье с драпировкой, под которое она не надела бюстгальтер. Лорен сделала идеально ровную укладку, нежный макияж и дополнила аутфит черной плетеной сумкой с золотой ручкой. В ушах у нее были золотые серьги-люстры.

Звезда реалити поздравила подругу с днем рождения теплыми словами: «С днем рождения, самая прекрасная девочка! Ты всегда поднимаешь настроение всем вокруг. Я никогда в жизни не встречала более веселой души!!! Я люблю тебя», — написала Ким на фото.

