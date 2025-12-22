Ефектна білявка: 54-річна американська співачка у спортивному костюмі і босоніжках зі стразами сходила на шоу

Еріка Джейн / © Getty Images

Американська співачка і телеперсона Еріка Джейн потрапила до об’єктивів папараці, коли приїхал на шоу «Watch What Happens Live with Andy Cohen» у Нью-Йорку.

Знаменитість мала яскравий ефектний вигляд в аутфіті у стилі спортшик. Вона була одягнена у червоний спортивний костюм із акцентними чорними смужками і блискавкою-застібкою. Вбрання Еріка скомбінувала зі срібними босоніжками на високих платформах і підборах зі стразами.

Своє біляве волосся вона накрутила в локони і навіть ще не зняла всі затискачі з нього. На обличчі в Джейн був насичений макіяж із довгими накладними віями і темно-бежевою помадою з коричневим контуром. А на нігтях у зірки був ніжний френч.