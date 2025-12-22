ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Ефектна білявка: 54-річна американська співачка у спортивному костюмі і босоніжках зі стразами сходила на шоу

Еріка Джейн обрала для свого виходу ефектний образ у стилі спортшик.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еріка Джейн

Еріка Джейн / © Getty Images

Американська співачка і телеперсона Еріка Джейн потрапила до об’єктивів папараці, коли приїхал на шоу «Watch What Happens Live with Andy Cohen» у Нью-Йорку.

Знаменитість мала яскравий ефектний вигляд в аутфіті у стилі спортшик. Вона була одягнена у червоний спортивний костюм із акцентними чорними смужками і блискавкою-застібкою. Вбрання Еріка скомбінувала зі срібними босоніжками на високих платформах і підборах зі стразами.

Еріка Джейн / © Getty Images

Еріка Джейн / © Getty Images

Своє біляве волосся вона накрутила в локони і навіть ще не зняла всі затискачі з нього. На обличчі в Джейн був насичений макіяж із довгими накладними віями і темно-бежевою помадою з коричневим контуром. А на нігтях у зірки був ніжний френч.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie