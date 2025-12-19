ТСН у соціальних мережах

Підкреслила ноги мінісукнею з лелітками: американська співачка у кокетливому аутфіті з’явилася на шоу

Андра Дей мала гарний вигляд у вбранні з флористичним принтом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Андра Дей

Андра Дей / © Getty Images

Американська співачка та акторка Андра Дей з’явилася на «Шоу Дженніфер Гадсон» в Бербанку, Каліфорнія.

Зірка мала кокетливий вигляд. На ній була гарна мінісукня з флористичним принтом та асиметричним подолом, повністю розшита лелітками. Вбрання чудово підкреслило підтягнуту фігуру і стрункі ноги Андри.

Андра Дей / © Getty Images

Андра Дей / © Getty Images

Лук вона доповнила золотими босоніжками на високих платформах. У неї була зачіска з кісками, макіяж із бежевим блиском на губах, шоколадний манікюр і темно-коричневий педикюр. Аутфіт Дей завершила лаконічними золотими прикрасами.

Нагадаємо, американська акторка Bad Bella відвідала прем’єру фільму у вечірній сукні з розрізом, корсетом і відвертим пишним декольте.

