- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Час на прочитання
- 1 хв
Підкреслила ноги мінісукнею з лелітками: американська співачка у кокетливому аутфіті з’явилася на шоу
Андра Дей мала гарний вигляд у вбранні з флористичним принтом.
Американська співачка та акторка Андра Дей з’явилася на «Шоу Дженніфер Гадсон» в Бербанку, Каліфорнія.
Зірка мала кокетливий вигляд. На ній була гарна мінісукня з флористичним принтом та асиметричним подолом, повністю розшита лелітками. Вбрання чудово підкреслило підтягнуту фігуру і стрункі ноги Андри.
Лук вона доповнила золотими босоніжками на високих платформах. У неї була зачіска з кісками, макіяж із бежевим блиском на губах, шоколадний манікюр і темно-коричневий педикюр. Аутфіт Дей завершила лаконічними золотими прикрасами.
Нагадаємо, американська акторка Bad Bella відвідала прем’єру фільму у вечірній сукні з розрізом, корсетом і відвертим пишним декольте.