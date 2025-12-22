Взрыв авто генерала Сарварова: как это может повлиять на восприятие Кремля в США

Ликвидация генерала Сарварова

Взрыв автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова стал очередным свидетельством уязвимости русской верхушки. Это событие может оказать существенное влияние на восприятие ситуации в Белом доме, демонстрируя, что Москва не имеет полного контроля даже в собственном тылу.

Такой анализ ситуации привел московский корреспондент Айвор Беннетт, пишет Sky News.

Сообщается, что погибший Фанил Сарваров занимал стратегическую должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба РФ. Он напрямую отвечал за подготовку войск к отправке на фронт. Ранее он получил опыт в карательных операциях в Чечне и Сирии. Его ликвидация у своего дома в Подмосковье пополнила длинный список высокопоставленных офицеров, убитых на территории России.

Системные провалы российских спецслужб

Аналитик отметил, что смерть Сарварова не единичный случай, а часть тенденции:

Декабрь 2024 года: ликвидация генерал-лейтенанта Игоря Кириллова (ответственного за химические атаки) с помощью бомбы в скутере.

Апрель 2025 года: гибель генерал-лейтенанта Ярослава Москалика от взрыва авто под Москвой.

Октябрь 2025: взрыв автомобиля военного преступника в Сибири.

Некоторые нападения Владимир Путин называет большой ошибкой спецслужб, однако остановить волну ликвидаций Кремлю не удается.

Политический контекст: сигнал для Вашингтона

Как отмечает аналитик, ликвидация Сарварова произошла сразу после переговоров в Майами между посланником Кремля Кириллом Дмитриевым и представителями команды Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Добавляет, что сейчас идет борьба за то, чей нарратив примет администрация США.

«Кремль пытается убедить Белый дом, что победа России неизбежна и что поддерживать Украину в надежде на более выгодное урегулирование бесполезно. Украина пытается убедить администрацию Трампа в обратном — что она все еще готова к борьбе — и ликвидация российских генералов на их собственной территории является одним из способов это сделать. Это показывает Вашингтону, что Кремль явно не полностью контролирует ситуацию», — отметил аналитик.

Напомним, на юге Москвы 22 декабря взорвался автомобиль. В нем находился русский генерал-майор Фанил Сарваров.

По сообщению, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под дном автомобиля. По данным телеграмм-канала Baza, машина успела проехать несколько метров, прежде чем произошел взрыв.