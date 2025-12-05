Европейский союз / © Associated Press

У части европейских правительств формируется убеждение, что Киев может быть вынужден пойти на значительные территориальные уступки. Во время встречи секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании в Брюсселе несколько чиновников намекнули: определенные уступки могут стать неизбежными.

Об этом сообщило издание El Pais.

Хотя официально ни одна из европейских стран этого не признает, за кулисами появляется мнение, что такая опция рассматривается как «меньшее зло» — несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон за несколько дней до этого заявил: вопрос территории может решать только Украина.

Позиция Киева неизменна: Умеров отмечает «сложность принятия такого решения, не только из-за эмоциональных, безопасностных и политических проблем, но и потому, что эти территории включены в Конституцию Украины».

Наиболее остро возможные уступки воспринимают Польша и страны Балтии. Они рассматривают любое «замораживание» или временную потерю Украиной территорий не только как опасный международный прецедент, но и как потенциальную угрозу собственным границам. На это накладываются и разведывательные оценки отдельных европейских стран, которые предупреждают: Россия может попытаться атаковать другое европейское государство в течение пяти лет.

Ситуацию дополнительно осложняют американские переговоры с Москвой. По данным материалов Der Spiegel, во время разговора европейских лидеров Макрон предположил, что Вашингтон может «предать Украину в вопросе территории, не предоставив четких гарантий безопасности». Обсуждение проходило при участии канцлера Германии Фридриха Мерца, генсека НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба и президента Владимира Зеленского.

Участники пришли к согласию, что Киев нельзя оставлять один на один с США и Россией — особенно на фоне сокращения американской экономической помощи и стремления администрации Дональда Трампа к быстрой договоренности с Кремлем.

В то же время в Елисейском дворце уверяют: слово «измена» во внутреннем отчете о разговоре не фигурирует, а частная позиция Макрона совпадает с публичной.

«Позиция Франции заключается в том, что ничто не должно решаться в отношении Украины и Европы без их полного участия в переговорах. В этом контексте определенные аспекты американского предложения все еще нуждаются в уточнении. Тем более, что американцы недавно встретились с россиянами», — отмечают источники.

Центральным вопросом сейчас являются гарантии, которые США готовы предоставить Украине в рамках возможных договоренностей, чтобы исключить повторную агрессию Кремля. Об этом, по данным европейских дипломатов, отмечал и президент Франции Эммануэль Макрон во время закрытых разговоров с лидерами ЕС.

Переговоры в Брюсселе состоялись уже после того, как миссия американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве завершилась безрезультатно. Сначала на встречу в ЕС планировали пригласить представителей Вашингтона и самого Зеленского, однако из-за итогов московских переговоров статус консультаций был понижен.

Рустем Умеров оценил брюссельские консультации как конструктивные, отдельно подчеркнув, что вопрос гарантий безопасности стал главной темой. «Мы также отдельно сосредоточились на гарантиях безопасности. Вместе мы должны разработать реальную и эффективную систему гарантий безопасности для долгосрочной безопасности Украины и всей Европы», — заявил он в X.

На фоне усиленного давления Вашингтона европейские союзники осознают, что значительная часть поддержки Украины фактически лежит на их плечах — от военной помощи до будущего восстановления страны. В политических кругах распространяется аргумент, что Украина уже одержала стратегическую победу, ведь Россия не осуществила своих планов — не завоевала государство полностью и не установила марионеточное правительство.

В то же время почти через четыре года после начала полномасштабной войны, Европа ведет новую дискуссию: на какие компромиссы может пойти Киев, какую поддержку получит взамен и как украинская власть сможет объяснить эти решения обществу, которое «потеряло тысячи людей в империалистической войне Кремля».

Одним из вариантов компенсации для Украины рассматривают ускорение ее вступления в ЕС. Другим — системные гарантии безопасности, которые разрабатывают страны коалиции во главе с Парижем и Лондоном при активном участии США.

Напомним, Sky News утверждает, что несмотря на заламывание рук и риторику Европы, а также санкции, диктатор РФ Владимир Путин остается невозмутимым. На этой неделе он был более воинственным, чем когда-либо.