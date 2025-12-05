Замороженные активы России: где кроме Бельгии есть деньги и сможет ли Украина их получить

Реклама

В мае 2024 года Евросоюз принял решение направлять доходы, генерируемые этими заблокированными активами, на помощь Украине. В середине ноября 2025 г. Минфин сообщил, что в украинский госбюджет поступил последний транш на 4,1 млрд евро в рамках инициативы ERA Loans. В прошлом году ее создали страны G7, чтобы собрать $50 млрд кредита под обеспечение доходов, генерируемых замороженными активами Центробанка РФ. С конца 2024 года по этой инициативе Украина получила около $35 млрд.

В 2024 году российские обездвиженные активы в Euroclear сгенерировали 6,9 млрд евро прибыли. Но за первые шесть месяцев 2025 года доход составил всего 2,7 млрд евро. Из-за падения этих поступлений, а также после отказа администрации Трампа оказывать Украине военную и финансовую помощь, перед ЕС встала задача найти дополнительные источники финансирования не только для покрытия бюджетных, но и военных нужд Киева.

ТСН.ua уже писал, что Еврокомиссия (ЕК) предложила предоставить Украине «репарационный заем» на 140 млрд евро фактически под залог замороженных в Euroclear активов Центробанка РФ. Решение должно быть принято на саммите лидеров стран-членов ЕС уже 19 декабря. Но до сих пор нет согласия Бельгии, где находится депозитарий Euroclear, не говоря уже о Венгрии и других. У Евросоюза уже есть «план Б», если Бельгию не удастся убедить и решение о «репарационном займе» не будет принято.

Но замороженные российские активы находятся не только в Бельгии. Речь идет о более чем $260 млрд в США, Британии, Японии, Германии, Франции, Канаде и других. Сможет ли Украина рассчитывать и на них? Читайте в материале ТСН.ua.

Позиция США: Трамп и Путин хотят поделить деньги

Директор программ Европы, России и Евразии в Chatham House Грегуар Рус убеждает, что Европа должна понять горькую правду: принципы больше не купят влияния в Вашингтоне — это могут сделать деньги. Речь не идет о необходимости объявления многомиллиардных инвестиций в американскую экономику, как это, например, сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время недавнего визита в Вашингтон, пообещав увеличить объем инвестиций от $600 млрд до $1 трлн.

Речь идет о способности Евросоюза и других союзников Украины продемонстурировать США, что они могут договориться и найти пути дальнейшей поддержки не только Украины, но и самих себя, в том числе своих оборонно-промышленных комплексов. Готовое решение уже давно на столе — это использование российских замороженных активов. В начале ноября Reuters сообщал, что Америка поддерживает использование ЕС обездвиженных активов РФ для поддержки Киева.

Но позже из «слитого» россиянами «мирного» плана Трампа-Путина в СМИ стало понятно, что позиция администрации Трампа, по крайней мере, того крыла, которое выступает за скорое «большое» соглашение с Москвой, предлагает другой дерзкий подход.

ТСН.ua уже писал, что первым о документе по урегулированию войны, состоящему из 28 пунктов, написало издание Axios. Один из пунктов предусматривал выплату США компенсаций за предоставленные Украине гарантии безопасности, а другой — получение Америкой 50% прибыли от инвестированных в восстановление Украины $100 млрд из замороженных активов Центробанка РФ и $100 млрд, которые вложит Европа. Другая часть замороженных активов должна уйти в новый американо-российский инвестиционный фонд.

Очевидно из-за неспособности стран-членов ЕС, чей ВВП почти в десять раз больше российского, уже не говоря о количестве населения, договориться между собой, Вашингтон решил поделить с Москвой обездвиженные в Евросоюзе активы Центробанка РФ за спиной самого ЕС.

В самих США около $5 млрд замороженных российских активов. Однако администрация Трампа не спешит их использовать или конфисковать. Более того, по информации Bloomberg, США убеждают европейцев, что заблокированные активы России в Европе не должны использоваться для продолжения войны, то есть для помощи Украине противостоять российской агрессии. Вместо этого они должны быть использованы на переговорах с Россией по «мирному» соглашению.

Хотя, например, Британия, как сообщает The Times, вместе с Канадой и другими странами, где также находятся замороженные российские активы, рассматривает возможность передачи Украине до $130 млрд, что позволит покрыть две трети потребностей Киева на 2026-2027 годы, учитывая финансирование обороны.

Убедить Бельгию: будет ли репарационный заем

По данным Ukraine Support Tracker Кильского института, с начала полномасштабного российского вторжения страны G7 и ЕС предоставили Украине помощи более чем на $300 млрд. В условиях, когда поддержка Украины в странах-членах ЕС на четвертом году войны снижается, европейские лидеры должны наконец прийти к согласию и принять давно перезрелое решение надавать.

«Эти деньги должны уйти Украине. Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой экономической возможности перевести задействованные нами средства в США (что предполагает мирный план Трампа-Путина — Ред.). И американское правительство это знает», — подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи в пятницу, 5 декабря, с премьером Бельгии Бартом де Вевером.

Сейчас перед лидерами стран-членов ЕС встала главная проблема — убедить Бельгию, где и находится Euroclear, оперирующий депозитами около 42,5 трлн евро. Беспокойство правительства Бельгии заключается даже не в том, что Россия непременно подаст судебные иски, если ее активы будут конфискованы. Брюссель требует справедливого распределения финансового бремени на случай, если эти деньги придется возвращать России и обеспечение бессрочной заморозки активов Центробанка РФ.

Сейчас ЕС каждые полгода пролонгирует санкции против России. Из-за вето Венгрии или Словакии сугубо юридически Евросоюз может оказаться перед проблемой размораживания российских активов и Бельгии придется самостоятельно их возвращать. Чтобы этого не произошло, ЕК хочет воспользоваться статьей 122 Договора о ЕС, позволяющей принимать решения квалифицированным большинством голосов, а не по принципу единодушия.

«Это также можно было бы использовать для уменьшения частоты голосований по возобновлению санкций с каждые шесть месяцев до одного раза в три года. Время сейчас имеет решающее значение, потому что неудача в достижении соглашения покинет Украину с ограниченным бюджетом для борьбы с российскими войсками, прежде чем казна иссякнет в апреле», — пишет Politico.

О конфискации активов Центробанка РФ пока речь не идет. С их помощью ЕК хочет привлечь дополнительные деньги, предоставив Украине так называемый репарационный кредит в 140 млрд евро. ТСН.ua уже писал, что заем будет выделяться траншами и пойдет как на оборонные нужды Киева в течение следующих 2-3 лет, так и на прямые бюджетные вливания. Возвращать этот кредит нам придется, только если Россия выплатит Украине репарации.

У ЕК также есть «план Б», если не удастся убедить Бельгию, — это заимствование ЕС, то есть привлечение средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС. Таким образом, европейские союзники хотят помочь Украине не только покрыть бюджетный дефицит, но и направить дополнительные средства на закупку оружия, в том числе американского.

Дополнительные аргументы, в частности, чтобы убедить правительство Бельгии, могли бы предоставить страны, где также заморожены российские активы. Отдельно от ЕС эти государства могли бы создать фонд поддержки Украины, конфисковав или реинвестировав активы страны-агрессора. Как недавно сказал премьер Бельгии Барт де Вевер: «Самая толстая курица в Бельгии, но есть и другие куры». Однако главное решение все-таки по странам-членам ЕС. И не только из-за необходимости поиска путей дальнейшей помощи Украины, но и увеличения военной угрозы со стороны России для самих европейских членов НАТО, о чем постоянно предупреждают их разведки.

