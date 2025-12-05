ТСН в социальных сетях

Политика
119
2 мин

Зеленский сказал, кто продолжит переговоры с США от Украины

Украина будет максимально конструктивно работать со всеми партнерами ради достойного мира.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинские представители продолжат переговоры в США с командой Трампа для достижения мира в нашей стране.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Обсудили с Сергеем Кислицей некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в том числе с Соединенными Штатами. Как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, работавший долгое время именно в Америке, у Сергея есть соответствующий опыт и видение. Будем укреплять работу с партнерами», — отметил президент.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая длилась пять часов.

Стороны обсуждали мирный план по прекращению войны в Украине, сформированный после переговоров между украинской и американской делегациями во Флориде 30 ноября по 28 пунктам.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу по мирному плану. По его словам, территориальный вопрос «является наиболее важным» как для РФ, так и для американцев.

4 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов встретились с представителями США во Флориде.

Зеленский отмечал, что Украина готова к «любым вариантам развития событий».

«Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был и чтобы это был мир достойный. Только достойный мир означает реальную безопасность, мы полностью осознаем, что для этого и сейчас нужна, и потребуется поддержка партнеров», — добавил президент.

