Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать всплески

Магнитные бури / © ТСН.ua

В начале декабря ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Сильнейшие возмущения прогнозируют в середине недели. Особо внимательными следует быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.

Об этом пишет «РБК-Украина».

По данным космических наблюдений, в период с 1 по 5 декабря возможны как умеренные, так и мощные геомагнитные колебания.

1 декабря, понедельник — умеренная активность, Kp-4

2 декабря, вторник — активность будет расти, к вечеру ожидается Kp-5

3 декабря, среда — магнитная буря уровня G1 (Kp 5–6)

4 декабря, четверг — буря уровня G1, наиболее ощутимая для метеочувствительных.

5 декабря, пятница — снижение до умеренной активности

Геомагнитная буря возникает из-за мощного потока заряженных частиц из Солнца, взаимодействующих с магнитосферой Земли. Это вызывает возмущение, которое может отражаться на самочувствии и работе технологий.

Уровень активности измеряют по шкале Kp:

Kp 3–4 — умеренная активность, возможный легкий дискомфорт.

Kp 5–7 — сильные возмущения, влияющие на технику и организм

Во время сильных геомагнитных колебаний возможны перебои в работе GPS и спутниковых систем, а также сбои в радиосвязи и навигации или колебания напряжения в электросетях.

А вот, для людей даже умеренная активность может повлечь за собой:

головная боль и мигрень

головокружение

сонливость

усталость и снижение концентрации

перепады настроения

Медики советуют в такие дни больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и не перегружаться физически.

Напомним, синоптики прогнозируют аномально теплое начало декабря в Украине. Первые дни зимы будут преимущественно тёплыми: днем температура будет колебаться от +4 до +7 градусов, а ночью ожидаются небольшие заморозки.

На юге термометры могут показываться до +12 градусов. С 5 декабря на севере и востоке ожидается похолодание до -7 градусов, а на западе будет тепло, до +7 градусов. Погода будет переменной в течение всей недели.