ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
395
Время на прочтение
2 мин

Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать всплески

В начале декабря прогнозируют магнитные бури до уровня G1. Эксперты предупреждают о возможном влиянии на людей и технологии.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Магнитные бури

Магнитные бури / © ТСН.ua

В начале декабря ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Сильнейшие возмущения прогнозируют в середине недели. Особо внимательными следует быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.

Об этом пишет «РБК-Украина».

По данным космических наблюдений, в период с 1 по 5 декабря возможны как умеренные, так и мощные геомагнитные колебания.

  • 1 декабря, понедельник — умеренная активность, Kp-4

  • 2 декабря, вторник — активность будет расти, к вечеру ожидается Kp-5

  • 3 декабря, среда — магнитная буря уровня G1 (Kp 5–6)

  • 4 декабря, четверг — буря уровня G1, наиболее ощутимая для метеочувствительных.

  • 5 декабря, пятница — снижение до умеренной активности

Геомагнитная буря возникает из-за мощного потока заряженных частиц из Солнца, взаимодействующих с магнитосферой Земли. Это вызывает возмущение, которое может отражаться на самочувствии и работе технологий.

Уровень активности измеряют по шкале Kp:

  • Kp 3–4 — умеренная активность, возможный легкий дискомфорт.

  • Kp 5–7 — сильные возмущения, влияющие на технику и организм

Во время сильных геомагнитных колебаний возможны перебои в работе GPS и спутниковых систем, а также сбои в радиосвязи и навигации или колебания напряжения в электросетях.

А вот, для людей даже умеренная активность может повлечь за собой:

  • головная боль и мигрень

  • головокружение

  • сонливость

  • усталость и снижение концентрации

  • перепады настроения

Медики советуют в такие дни больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и не перегружаться физически.

Напомним, синоптики прогнозируют аномально теплое начало декабря в Украине. Первые дни зимы будут преимущественно тёплыми: днем температура будет колебаться от +4 до +7 градусов, а ночью ожидаются небольшие заморозки.

На юге термометры могут показываться до +12 градусов. С 5 декабря на севере и востоке ожидается похолодание до -7 градусов, а на западе будет тепло, до +7 градусов. Погода будет переменной в течение всей недели.

Дата публикации
Количество просмотров
395
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie