Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать всплески
В начале декабря прогнозируют магнитные бури до уровня G1. Эксперты предупреждают о возможном влиянии на людей и технологии.
В начале декабря ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Сильнейшие возмущения прогнозируют в середине недели. Особо внимательными следует быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.
Об этом пишет «РБК-Украина».
По данным космических наблюдений, в период с 1 по 5 декабря возможны как умеренные, так и мощные геомагнитные колебания.
1 декабря, понедельник — умеренная активность, Kp-4
2 декабря, вторник — активность будет расти, к вечеру ожидается Kp-5
3 декабря, среда — магнитная буря уровня G1 (Kp 5–6)
4 декабря, четверг — буря уровня G1, наиболее ощутимая для метеочувствительных.
5 декабря, пятница — снижение до умеренной активности
Геомагнитная буря возникает из-за мощного потока заряженных частиц из Солнца, взаимодействующих с магнитосферой Земли. Это вызывает возмущение, которое может отражаться на самочувствии и работе технологий.
Уровень активности измеряют по шкале Kp:
Kp 3–4 — умеренная активность, возможный легкий дискомфорт.
Kp 5–7 — сильные возмущения, влияющие на технику и организм
Во время сильных геомагнитных колебаний возможны перебои в работе GPS и спутниковых систем, а также сбои в радиосвязи и навигации или колебания напряжения в электросетях.
А вот, для людей даже умеренная активность может повлечь за собой:
головная боль и мигрень
головокружение
сонливость
усталость и снижение концентрации
перепады настроения
Медики советуют в такие дни больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и не перегружаться физически.
Напомним, синоптики прогнозируют аномально теплое начало декабря в Украине. Первые дни зимы будут преимущественно тёплыми: днем температура будет колебаться от +4 до +7 градусов, а ночью ожидаются небольшие заморозки.
На юге термометры могут показываться до +12 градусов. С 5 декабря на севере и востоке ожидается похолодание до -7 градусов, а на западе будет тепло, до +7 градусов. Погода будет переменной в течение всей недели.